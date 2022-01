Alberto Matano telefona a Simona Branchetti: scoppia la pace

Tutto è ben quel che finisce bene. La querelle che ha visto protagonisti Alberto Matano e Simona Branchetti, rispettivamente conduttori de La vita in diretta e Pomeriggio 5, è finita con una telefonata. Telefonata arrivata da parte dell’ex mezzo busto del Tg 1 dopo aver accusato la concorrenza di aver scippato un ospite chiave nella prima parte del programma dedicata alla cronaca nera e più precisamente alla scomparsa di Liliana Resinovich, avvenuta a Trieste.

È stata Simona Branchetti – conduttrice pro tempore di Pomeriggio 5 – a svelare al pubblico che è stata raggiunta telefonicamente da Alberto Matano, con il quale c’è stato un chiarimento lontano dalle telecamere. L’ex giornalista del Tg 5 ha aperto così la puntata dell’Epifania della sua trasmissione pomeridiana:

Simona Branchetti, che sostituirà Barbara d’Urso fino a venerdì 7 gennaio 2022, ha aggiunto in diretta:

“Siamo qui tutti per lavorare nelle migliori condizioni possibili ma lui come me sa purtroppo che quando si sta sul campo non sempre è possibile. Siamo qui tutti per fare cronaca e raccontare in diretta anche fatti dolorosi come stiamo raccontando in questi giorni”