Ascolti tv giovedì 24 gennaio, ecco com’è andato l’esordio dell’Isola dei Famosi

Alessia Marcuzzi ieri in sfida contro Elena Sofia Ricci

Serata di grandi sfide a colpi di share quella di ieri, giovedì 24 gennaio 2019. Su Rai1 l’appuntamento era con la fiction Che Dio ci aiuti. La nuovo puntata della serie con Elena Sofia Ricci, giunta ormai alla quinta edizione, ha tenuto davanti al teleschermo 5.575.000 spettatori. L’episodio ha registrato uno share pari al 21.4% . Su Canale 5 era invece grande l’attesa per il debutto della nuova edizione dell’Isola dei famosi. La prima puntata del reality condotto da Alessia Marcuzzi ha ottenuto 3.062.000 spettatori. La trasmissione, che quest’anno vede Alba Parietti e Alda D’Eusanio nei panni di opinioniste, ha registrato uno share pari al 18.27%. Tornando alle reti Rai, su Rai2 grande appuntamento con lo speciale dedicato a Freddie Mercury condotto da Morgan che ha interessato 1.580.000 spettatori, pari al 6.81%. Infine su Rai3 è andato in onda La verità negata, film con il premio Oscar Rachel Weisz che ha totalizzato 1.300.000 spettatori (5.15%).

Prime polemiche all’Isola dei Famosi

Che Dio ci aiuti mette dunque all’angolo la concorrenza. La nuova puntata della serie con Elena Sofia Ricci, intitolata Basta un click, ha riservato al pubblico nuove sorprese e colpi di scena. Su Canale 5 la prima puntata dell’Isola dei famosi ha visto lo sbarco dei nuovi naufraghi in Honduras. La trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi ha già suscitato le prime polemiche e ha visto scoppiare i primi scontri. A far parlare molto di sè è stata la prorompente Taylor Mega con il suo look mozzafiato. Sorpresa anche per Jo Squillo che per problemi personali ha dovuto rimandare lo sbarco sull’Isola. Tornando agli ascolti delle altre reti Mediaset, su Italia 1 il film Shooter è stato visto da 1.479.000 spettatori, pari al 6.56% di share. Infine su Rete 4 la nuova puntata di Freedom – Oltre il confine ha interessato 918.000 spettatori (4%).

Su Sky Uno nuova puntata di Masterchef

Ecco infine i dati Auditel registrati dalle trasmissioni in onda ieri in prima serata sulle reti minori. Su La7 la nuova puntata di Piazza pulita è stata vista da 1.171.000 spettatori, con il 6% di share. Su Tv8 Into Darkness- Star Trek ha interessato 363.ooo spettatori (1.6%) mentre sul Nove Ex -Amici come prima ha intrattenuto 490.000 spettatori (2%). Infine su Sky Uno la puntata di Masterchef ha tenuto davanti al teleschermo 904.000 spettatori, con il 3.4% di share.