Jo Squillo assente dall’Isola dei Famosi: problemi per la cantante

Jo Squillo assente nella prima puntata dell’Isola dei Famosi: Alessia Marcuzzi dà l’annuncio

È ufficialmente iniziata la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, che però vede assente un volto del cast. Stiamo parlando di Jo Squillo. Tutti i naufraghi sono già giunti sull’isola, pronti a mettersi alla prova in questa nuova e importante esperienza. Ma la cantante non ha potuto accompagnarli in questa prima puntata. Infatti, il pubblico di Canale 5 non ha visto la conduttrice approdare sull’isola insieme al resto dei concorrenti. Ma qual è il motivo? A causare la sua inaspettata assenza sono stati alcuni problemi familiari della stessa Jo. Ad annunciarlo ci ha ovviamente pensato Alessia Marcuzzi, che nel corso della diretta ha rivelato la notizia e il motivo. Tutti si aspettavano di vedere Squillo iniziare questa nuova esperienza il 24 gennaio, ma sembra che per lei il programma prenderà inizio un po’ più tardi. Alessia svela che la cantante giungerà sull’isola, ma non ora. Dunque, bisognerà ancora attendere prima di vederla mettersi alla prova in questo gioco.

Isola dei Famosi, Jo Squillo non è ancora una concorrente: problemi di famiglia per la cantante

Il cast di questa nuova edizione non è al completo. Dopo aver visto Jeremias Rodriguez rinunciare a questa esperienza con grande sofferenza, ecco che invece Jo inizierà il suo gioco tra qualche tempo. Non sappiamo di preciso quando Squillo si unirà al resto dei naufraghi. Pare, però, che la cantante non stia vivendo un periodo molto semplice. Infatti, Alessia ha parlato di problemi di famiglia, senza entrare nel dettaglio. Le sorprese non sono mancate questa sera. I naufraghi hanno scoperto che Alvin non era in realtà un loro compagno di avventure, bensì una spia. Pertanto, l’inviato di questa edizione non sarà Filippo Nardi, ma il conduttore. Tante novità quest’anno, tra cui anche la presenza di due opinioniste donne Alba Parietti e Alda D’Eusanio.

Jo Squillo manca all’appello, intanto tutti i naufraghi approdano sull’isola

I concorrenti, fatta eccezione per Jo Squillo, hanno ufficialmente iniziato il loro percorso in Honduras, ripresi dalle telecamere 24 ore su 24. Stiamo parlando di Virginia e Victorija Mihajlovic, Abdelkader Ghezzal, Luca Vismara, Taylor Mega, Riccardo Fogli, Aaron Nielsen, Grecia Colmenare, Demetra Hampton, Kaspar Capparoni, Youma Diakite, Paolo Brosio, Marina La Rosa, Marco Maddaloni e Sarah Altobello.