Jeremias Rodriguez non parte più per l’Isola dei Famosi: vano il tentativo di Iannone

Jeremias Rodriguez non andrà all’Isola dei Famosi: il fratello di Belen è ancora infortunato

Addio Isola dei Famosi per Jeremias Rodriguez. Il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola, rivela che il fratello di Belen non partirà per l’Honduras. L’argentino non entrerà alla seconda o terza puntata, come svelato qualche giorno fa, in quanto ancora infortunato ad una mano. Dunque, è servito a ben poco l’intervento dell’ex cognato e amico Andrea Iannone. Il pilota ha messo a disposizione di Jeremias il suo staff medico che, prontamente, ha rimosso il gesso e fasciato la mano infortunata con un tutore. Il tentativo si è rivelato vano: il problema al metacarpo resta e il sud americano sarebbe svantaggiato all’interno del reality show rispetto agli altri concorrenti.

Jeremias Rodriguez concorrente del prossimo anno?

Al momento Jeremias Rodriguez non ha ancora commentato la sua esclusione dall’Isola dei Famosi. Per il 30enne si tratta di una grande delusione: da tempo sognava di mettersi in gioco in questo contesto. “Spero di diventare ancora un naufrago. Stavo sciando e per evitare una bambina sono caduto e mi sono rotto il quinto metatarso. Il medico dice di aspettare un mese, ma io voglio andare in Honduras. Ho chiesto io di andare lì e voglio anche vincere l’Isola, perché penso che sia il reality giusto per me. Adesso mi tolgo il gesso che è una cosa che non si dovrebbe fare. Voglio partire ma non dipende da me”, ha detto qualche settimana fa a Verissimo. Ora che Jeremias è definitivamente fuori dai giochi, chi prenderà il suo posto sull’Isola dei Famosi?

Isola dei Famosi: chi prenderà il posto di Jeremias Rodriguez?

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Spy sarebbero in pole position tre sportivi: l’ex pallavolista Luigi Mastrangelo, l’ex calciatore Stefano Bettarini, l’ex nuotatore Luca Marin. Tra i concorrenti confermati e già volati in Honduras ci sono invece: Marina La Rosa, Grecia Colmenares, Riccardo Fogli, Viktoria e Virginia Mihajlovic, Jo Squillo, Ghezzal, Kaspar Capparoni, Sarah Altobello, Taylor Mega,, Luca Vismara, Demetra Hampton, Aaron Nielsen, Youma Diakite.