Masterchef 8 concorrenti: tutti i protagonisti dell’edizione Italia 2019

Masterchef 8, la seconda puntata con la scelta dei concorrenti della nuova edizione Italia

I concorrenti di Masterchef 8 sono stati scelti. Nella puntata di stasera, giovedì 24 gennaio 2019, i quattro giudici hanno preso le loro decisioni e hanno terminato le selezioni. Chi sono i giudici di Masterchef 2019? Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e a loro si è unito quest’anno Giorgio Locatelli. Da stasera il programma di Sky ha la sua classe e dalla prossima settimana si comincerà a fare sul serio. Scopriremo adesso i nomi dei concorrenti della nuova edizione di Masterchef, in attesa di farsi un’idea su chi potrebbe essere il vincitore. Troppo presto avere un nome in mente dopo le selezioni, anche perché le passate edizioni ci hanno insegnato ad aspettare. I percorsi dei concorrenti di Masterchef Italia possono sorprendere, sia i giudici sia il pubblico.

Masterchef 2019, i concorrenti scelti con i duelli tra gli aspiranti chef

In questa edizione i concorrenti sono stati scelti attraverso dei duelli. Alle selezioni sono stati scelti quaranta aspiranti chef e ne abbiamo visti all’opera alcuni nella prima puntata. Stasera ci sono state delle sfide dirette, a due o a quattro: chi è riuscito a convincere i giudici è entrato nella classe di Masterchef 2019. Giuseppe ha battuto Federico e Tiziana ha battuto Paola. Nella sfida a quattro tra Denis, Caterina, Andrea e Gilberto ne sono usciti col grembiule Caterina e Gilberto. Tra Guido e Domenico la decisione non è stata semplice, e Domenico non ha preso per niente bene la sconfitta. Ma neanche tra Salvatore e Mara la scelta è stata facile.

Concorrenti Masterchef 8: tutti gli aspiranti chef della nuova edizione

Scopriamo nei dettagli tutti i duelli della puntata con vincitore a seguito, che è diventato a tutti gli effetti un concorrente di Masterchef Italia 8:

Giuseppe e Federico – Giuseppe Lavecchia , 35 anni, venditore ambulante;

, 35 anni, venditore ambulante; Tiziana e Paola – Tiziana Bortolon , 53 anni, impiegata;

, 53 anni, impiegata; Denis, Caterina, Andrea e Gilberto – Caterina Gualdi , 53 anni casalinga, e Gilberto Neirotti , 23 anni studente;

, 53 anni casalinga, e , 23 anni studente; Eva e Federico – Federico Penzo , 20 anni, pescatore;

, 20 anni, pescatore; Gemma e Tiziana – Tiziana Rispoli , 42 anni, commessa;

, 42 anni, commessa; Guido e Domenico – Guido Fejles , 33 anni, praticante avvocato;

, 33 anni, praticante avvocato; Maurizio e Alessandro – Alessandro Bigatti , 33 anni, impiegato;

, 33 anni, impiegato; Salvatore e Mara – Salvatore Cozzitorto , 30 anni, comandante di navi Cargo;

, 30 anni, comandante di navi Cargo; Valeria, Sabrina, Sara e Loretta – Valeria Raciti , 31 anni segretaria, e Loretta Rizzotti , 51 anni architetto;

, 31 anni segretaria, e , 51 anni architetto; Vito e Magda – Vito Tauro , 51 anni, gommista;

, 51 anni, gommista; Verando e Camilla – Verando Zappi , 33 anni, responsabile marketing;

, 33 anni, responsabile marketing; Samuele e Massimo – Samuele Cesarini , 22 anni, macellaio;

, 22 anni, macellaio; Francesca e Paola – Paola Chiaraluce , 36 anni, product manager;

, 36 anni, product manager; Anna, Bertho, Fabrizio e Giovanni – Anna Martelli , 72 anni pensionata, e Giovanni Venditti , 37 anni studente;

, 72 anni pensionata, e , 37 anni studente; Virginia e Raffaella – Virginia Fabbri , 22 anni, studentessa;

, 22 anni, studentessa; Gesuino, Gerry, Gloria e Laura – Gerry Alotta, 37 anni maniscalco, e Gloria Clama, 40 anni operaia.

Questo l’elenco dei concorrenti di Masterchef 2019, tra loro ci sarà naturalmente il vincitore dell’ottava edizione. Impareremo a conoscere meglio i venti protagonisti di quest’anno e a scoprire la loro cucina. Chi riuscirà a entrare nelle grazie del pubblico? E chi la spunterà alla fine? Siamo solo all’inizio: la gara comincerà giovedì prossimo.