Replica Che Dio ci aiuti 5: dove rivedere la terza puntata

Che Dio ci aiuti 5, dove e quando rivedere la terza puntata: canale e orario

Continua il grande successo della quinta stagione di Che Dio ci aiuti. Ogni puntata fa registrare tutte le settimane ottimi ascolti, confermando che il pubblico di Rai Uno apprezza questo genere di serie tv. Anche per la terza puntata la Rai dà la possibilità di vedere la replica. Se avete perso il terzo appuntamento con Che Dio ci aiuti 5 avrete piu di una opportunità per recuperare. Sicuramente la terza puntata potrà essere rivista in qualsiasi momento su Rai Play. Ma non e finita qui, per la fiction con Elena Sofia Ricci le repliche saranno due su Rai Premium.

Che Dio ci aiuti 5: la replica su Rai Premium

Per vedere la replica della terza puntata avrete anche la possibilità di seguire i palinsesti Rai. Anche questa volta la replica andrà in onda su Rai Premium. Il primo appuntamento è per domenica 27 gennaio in prima serata. Potrete rivedere la terza puntata anche mercoledì 30 gennaio in seconda serata. Avete molte possibilità di rivedere la terza puntata prima che vada in onda la quarta puntata. Cos’ha riservato la terza puntata ai telespettatori? Nico ha chiesto a Maria di avere una relazione stabile, sarà riuscito a conquistare il cuore della nipote di Suor Costanza? Azzurra sarà riuscita a vendere il convento?

Che Dio ci aiuti 5: quando andrà in onda la quarta puntata?

La quarta puntata andrà in onda, come di consueto, il giovedì. Il prossimo appuntamento con la serie televisiva di Rai Uno è per giovedì 31 gennaio sempre in prima serata, sempre su Rai Uno. Nico sceglierà tra Maria e Ginevra? Quale delle due ragazze ama davvero il giovane avvocato?