Anticipazioni Che Dio ci aiuti 5: Maria o Ginevra, la scelta di Nico

Che Dio ci aiuti 5: cosa succederà nella quarta puntata?

Continuano le avventure dei protagonisti della serie televisiva di Rai Uno, giunta ormai alla quinta stagione. Cosa succederà nella prossima puntata di Che Dio ci aiuti 5? Quali saranno gli sviluppi del rapporto tra Nico e le due nuove arrivate? Nico e Maria, la nipote di Suor Costanza (Valeria Fabrizi), sembrano molto affiatati, ma il giovane avvocato apprezza anche le attenzioni della giovane novizia, la timida e un po’ impacciata Ginevra. Cosa avranno riservato gli autori della fiction per i telespettatori di Rai Uno?

Che Dio ci aiuti 5: Nico al ballo con Ginevra

L’interesse di Nico per Ginevra è palese fin dalla prima puntata, ma dalla quarta sarà molto più evidente. Le anticipazioni ci rivelano che nel primo episodio della quarta puntata, Fuori!, Nico chiederà a Maria di instaurare una relazione più seria, ma la ragazza non sembra interessata. Nel frattempo Maria chiederà al giovane avvocato un aiuto per affrontare il padre, ma per una serie di disguidi Nico si ritroverà al ballo della scuola con Ginevra. Intanto, Valentina continuerà con la fisioterapia, mentre Suor Angela aiuterà una bambina che pare essere vittima della madre.

Che Dio ci aiuti 5: una foto compromettente

Nel secondo episodio, L’ultimo ricordo, nonostante i tentativi di Suor Angela e Suor Costanza di evitare la vendita del convento, Azzurra (Francesca Chillemi) troverà un possibile acquirente. L’uomo che vuole comprare il convento è una vecchia conoscenza di Azzurra che potrebbe quindi decidere di non vendere. Quale decisione prenderà la ragazza? Intanto, Ginevra riceverà una foto che la ritrae insieme a Nico la sera del ballo, ma la novizia non ricorda assolutamente nulla. Tra i due è amore o la vocazione della ragazza sarà più forte? Per sapere cosa succederà nella quarta puntata non ci resta che aspettare una settimana. Il prossimo appuntamento con Che Dio ci aiuti 5 è per giovedì 31 gennaio, sempre in prima serata, sempre su Rai Uno.