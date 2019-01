Francesca Chillemi niente nozze con Stefano: “Mia figlia mi ha cambiato la vita”

Francesca Chillemi parla della figlia Rania e del compagno Stefano Rosso

Da quando è nata la figlia Rania Francesca Chillemi non è più la stessa. Dal 2016 l’ex Miss Italia è un’altra ed è più che mai felice di questo cambiamento. Tutto merito del compagno Stefano Rosso, che l’ha resa madre e le ha sicuramente stravolto la vita. “La nascita di Rania mi ha cambiato parecchio. Mi sorprendo io stessa per il modo di proteggerla che ho, per la maggiore sensibilità o per il senso di responsabilità che provo. È vero che i figli ti cambiano, o almeno a me è successo”, ha raccontato l’Azzurra di Che Dio ci aiuti al settimanale Intimità. “Forse è stato perché l’ho desiderata tanto, Rania è veramente un dono dal Cielo. Ero anche stanca di essere concentrata solo su me stessa, grazie a mia figlia ho spostato il focus. Ora è lei la mia priorità e viene sicuramente prima di me”, ha aggiunto la 33enne.

Francesca Chillemi: niente matrimonio (per il momento)

Dal 2015 Francesca Chillemi è felicemente fidanzata con Stefano Rosso, uomo d’affari nonché figlio di Renzo, fondatore del rinomato brand Diesel. Nonostante la nascita della piccola Rania, i due non sono ancora sposati. E per la Chillemi non è una necessità: “Non è che non ambisca al matrimonio, però, il sogno più grande l’ho già realizzato con l’arrivo di mia figlia. Le nozze potrebbero essere una cosa in più. Ma non ne ho bisogno per avere una vera famiglia o per avere un ruolo. Il mio ruolo ce l’ho già come pure una famiglia”.

Francesca Chillemi non vive in Italia con la sua famiglia

Sebbene impegnata in tv con la fortunata fiction Rai Che Dio ci aiuti, Francesca Chillemi non abita più in Italia. Da qualche anno vive con Stefano Rosso e la figlia Rania a New York.