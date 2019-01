Isola dei famosi prima puntata nominati: Demetra in lacrime minaccia di andarsene

Prima puntata Isola dei famosi 2019, partenza col botto il 24 gennaio

La prima puntata dell’Isola dei famosi 2019 è partita col botto. Non sappiamo come andrà lo share ma il cast quest’anno sembra funzionare perché sin da subito si sono innescate delle dinamiche che porteranno il gruppo a scontrarsi nel corso dei prossimi giorni. Difatti la puntata del 24 e del 25 gennaio è stata ricca di polemiche che hanno visto intervenire persino una come Alessia Marcuzzi, come sapete in genere poco propensa a cavalcare queste situazioni. Cosa succederà nei prossimi giorni possiamo solo immaginarlo: quello che è successo nella prima puntata invece potete rivederlo su Mediaset Play e sicuramente farà capire anche a voi che l’Isola 2019 è partita con il piede giusto. Ma cerchiamo di fare un riassunto per chi si fosse perso in tutto o in parte il reality.

Taylor Mega bacchettata da Alessia Marcuzzi: “Abbiamo occhi e orecchie dovunque”

La prima polemica è stata scatenata da Taylor Mega che in un video pubblicato su Instagram aveva fatto intendere a tutti che dopo tre settimane sarebbe tornata a casa; la squadra autoriale ha preteso subito dei chiarimenti perché non intenzionata a farsi imbrogliare e ad accettare scuse dell’ultima ora. Taylor ha cercato di spiegare che in realtà le tre settimane di cui aveva parlato erano indicative e che rappresenterebbero per lei solo un grande traguardo: non c’è alcun accordo con nessuno dietro. La produzione sembra averci creduto ma siamo sicuri che la concorrente sarà seguita con particolare attenzione, come ha infatti sottolineato Alessia quando Taylor ha fatto le nomination. “Noi – questo l’avvertimento della conduttrice – abbiamo preso per buono quello che tu ci hai detto; tu sappi che noi abbiamo occhi e orecchie dovunque, quindi vi chiedo la massima trasparenza da oggi in poi. Va bene?“.

Isola 2019 prima puntata: Kaspar Capparoni e Paolo Brosio fanno infuriare Alessia

Tra i più polemici spiccano senz’altro Kaspar Capparoni, che ha quasi mandato fuori di testa Alessia, e Paolo Brosio che invece l’ha fatta innervosire del tutto, visto che non voleva nominare nessuno pur sapendo quali fossero i meccanismi del gioco. “Questo programma – così ha esordito Alessia, appoggiata anche da Alvin – l’avete seguito. Ma bisogna fare la polemica per forza questa sera? Vi siete impazziti! In questo apprezzo molto Marina La Rosa perché Marina ha detto ‘Non ho nulla contro nessuno’ ma non si è tirata indietro; è solo un nome perché magari rispetto agli altri è la persona con cui avete legato di meno”. Quest’anno pare che Alessia sia tutt’altro che disposta a lasciar passare tutto come nelle altre edizioni, ed è molto meglio così, sinceramente, per la buona riuscita del reality.

Demetra Hampton in lacrime nella prima puntata: Alessia la consola

Non meno problematico sarà gestire Demetra Hampton che è scoppiata a piangere davanti a tutti dopo aver ricevuto una valanga di nomination: la naufraga ha ipotizzato che si fossero tutti coalizzati contro di lei. “Come faccio – ha chiesto ad Alessia – ad essere finta e falsa con tutti quando tutti sono contro di me? Gli altri fanno gruppo tra di loro. Io sono stata a letto: Youma è stata a fianco a me e sapeva quanto sono stata male. Se devo piangere così in continuazione preferisco uscire anche adesso”. L’impressione dei naufraghi però è che Demetra faccia dei sorrisi finti per evitare di essere nominata. “Le motivazioni – le ha comunque risposto Alessia – sono dettate dal poco tempo che avete vissuto insieme. Non è detto che questa situazione rimanga così”.

Le nomination della prima puntata dell’Isola dei famosi 2019

I concorrenti sono stati divisi inoltre tra pirati e ciurma: i primi potranno vivere in condizioni migliori rispetto ai secondi, e questo ovviamente altererà molto gli equilibri tra tutti. Ecco le nomination dei pirati:

Demetra ha nominato Luca “perché mi ha trattato male”;

Taylor ha nominato Riccardo perché “è quello che si è integrato un po’ meno” (il cantante è arrivato in ritardo di qualche giorno perché aveva un concerto importante);

Kaspar ha nominato Aarron perché “non ha dato nessun segnale di voler essere propositivo. Penso che una nomination possa scuoterlo e invogliarlo”.

Ecco invece le nomination della ciurma:

Youma ha nominato Grecia per esclusione;

Brosio ha prima scritto il punto interrogativo sulla lavagnetta perché non sapeva chi votare, poi ha nominato Kaspar Capparoni perché “è forte e non lo voterà nessuno”;

Virginia e Victoria hanno nominato Demetra perché non la percepiscono come una persona vera;

Ghezzal ha nominato Demetra perché “ho percepito un cambiamento negativo per non essere nominata”;

Marco ha nominato Demetra perché non la vede in armonia con il gruppo;

Aaron ha nominato Demetra perché “non mi è sembrata una persona vera”;

Luca ha nominato Demetra perché “ha fatto troppi sorrisi forzati per timore di una nomination“;

Grecia ha nominato Demetra perché “ha trattato molto male Vittoria”;

Riccardo ha nominato Demetra perché “fisicamente non sta bene, magari se ci facessimo una crociera sarebbe dolcissima e affettuosissima”;

Sarah Altobello ha nominato Kaspar perché “mi viene l’ansia quando parla”;

I più votati sono stati Demetra e Kaspar, a cui Marina La Rosa ha aggiunto il nome di Taylor Mega, “così le faccio fare un paio di settimane”. L’ex gieffina aveva in realtà ricevuto tantissimi voti in un sondaggio degli autori che voleva capire chi fosse il più “antipatico” del gruppo: i concorrenti hanno fatto quasi tutto il suo nome e gli autori hanno deciso di rendere leader proprio il più odiato. La prima puntata insomma è stata molto movimentata e siamo solo agli inizi: non osiamo immaginare cosa succederà giovedì prossimo.