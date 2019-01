Kaspar Capparoni, è scontro con la Marcuzzi all’Isola: inizio infuocato per il reality

Isola 2019, Kaspar Capparoni polemico con la produzione

Prime polemiche all’Isola dei Famosi 2019 con Alessia Marcuzzi in prima linea per fermarle. Quest’anno la conduttrice del reality show sembra più agguerrita rispetto agli scorsi anni, e infatti ha risposto a tono alle accuse di Kaspar Capparoni. Sì, avete letto bene: l’attore non si è trattenuto affatto e ha subito precisato alla produzione che non sopporterà certi trattamenti. A dirla tutta l’attore non ha affatto torto, però sappiamo tutti che in un reality, soprattutto in uno come l’Isola in cui la diretta dà molti più problemi per via della distanza, il comportamento contestato è tutt’altro che illegittimo. Ma veniamo al dunque.

Alessia Marcuzzi risponde a Capparoni: “Vi prego di non fare polemica”

La Marcuzzi ha mandato in onda un filmato in cui i naufraghi nominavano il concorrente a loro avviso più “antipatico”: in molti hanno votato Marina La Rosa, tra cui anche Kaspar che però non ha gradito il fatto che il suo giudizio più argomentato fosse stato tagliato eccessivamente per farlo sembrare come in realtà non era. “Gradirei – queste le parole di Kaspar che tra l’altro ha deluso Marina – che quando una fa una comunicazione non venisse tagliata. Io ho detto che il mio metro di giudizio sarà non dire chi è antipatico ma posso dire chi potrà essere a favore del gruppo o meno. È bastato tre secondi – ha poi aggiunto – per farmi passare per quello che sono”. Alessia ha subito messo a tacere la polemica spiegando che la produzione fa così in qualsiasi reality show: “Allora vedrete tantissimi video tagliati perché non si ha tempo. Vi prego di non fare polemica su questa cosa”.

Kaspar Capparoni rivale di Marina La Rosa? Parla Alba Parietti

Si è poi andati in pubblicità ma Kaspar sembra aver continuato da solo la polemica a tal punto che Alessia si è detta molto meravigliata: “Non riesco a capire il suo scaldarsi così tanto”. Alba Parietti è stata ancor più diretta: “Lui non ha il coraggio di dirle in faccia [a Marina ndr] quello che pensa. Si vedono solo due piccoli leader con la differenza che Marina è più diretta”. La prima polemica dell’Isola insomma è servita, e se la partenza è questa forse l’edizione 2019 sarà tutt’altro che noiosa come parte degli altri anni; d’altra parte in puntata ne sono successe di cose… Vi lasciamo ora ad alcuni tweet che mostrano come il Web si sia spaccato tra chi ha dato ragione e chi ha dato contro a Capparoni:

Capparoni pesantissimo, non ha mai visto un reality che si lamenta del montaggio delle clip? #Isola #isoladeifamosi pic.twitter.com/0u7YhRVRBX — !VERO! (@Unstoppable_two) January 24, 2019

Capparoni che si lamenta dei montaggi dei video is the new Elisabetta di #uominiedonne #isola — Anna• (@Anna56209497) January 24, 2019

Capparoni ha fatto una polemica inutile…Ovvio che le clip vadano montate…Mica mettono 10 minuti che parla solo lui del bel tempo eh su…#isola — Joker 🤡 (@potterhead_1000) January 24, 2019