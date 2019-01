Taylor Mega all’Isola dei famosi senza reggiseno: sui social piovono critiche

Taylor Mega, il look scelto all’Isola dei famosi non piace: il dettaglio che ha fatto arrabbiare il pubblico da casa

L’arrivo di Taylor Mega all’Isola dei famosi ha scatenato la polemica sui social già alla prima puntata. Il motivo? Il pubblico da casa attivo su Twitter, quando l’influncer è arrivata sulla spiaggia dopo il tuffo in acqua, non ha potuto fare a meno di notare un dettaglio. Taylor, oltre ad indossare una maglietta molto attillata e color carne, non indossava il pezzo di sopra del costume. Quando è uscita bagnata dall’acqua, quindi, le sue forme hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. La scelta fatta dalla naufraga, come si legge dai commenti dei telespettatori sul web sarebbe stata giudicata da molti di cattivo gusto e decisamente fuori luogo per un programma in prima serata. Taylor Mega, a prescindere che l’abbia fatto di proposito o meno, è sicuramente riuscita a far parlare di sé stasera non indossando il reggiseno.

Taylor Mega sbarca all’Isola dei famosi e scoppia subito la polemica: anche Alessia Marcuzzi si scaglia contro di lei

Al centro della polemica, durante la serata, Taylor Mega c’è finita anche per via di un video pubblicato sui social poco prima di partire per l’Honduras, dove diceva di esser disposta a stare sull’Isola “Massimo 3 settimane”. Per evitare disguidi con il pubblico, allora, Alessia Marcuzzi l’ha invitata a fare chiarezza, domandandole apertamente se dietro alla sua frase ci fosse una specifica strategia. Le parole usate dall’influencer, tuttavia, non sono state molto convincenti. Entrambe le opinioniste, per esempio, si sono scagliate contro di lei. Sia Alba Parietti che Alda D’Eusanio l’hanno apertamente attaccata. È stato solo un disguido o davvero, fin dall’inizio, Taylor aveva progettato tutto?

Taylor Mega, ex di Flavio Briatore e flirt di Sfera Ebbasta: gli amori famosi della nuova naufraga dell’Isola

Uno dei motivi per cui Taylor Mega è finita su tutte le pagine di gossip l’estate scorsa è la relazione con Flavio Briatore (di ben 44 anni più grande di lei). Con l’imprenditore, però, non è durata molto e, dopo di lui, all’influencer sono stati attribuiti altri flirt con uomini allo stesso modo molto conosciuti nel mondo dello spettacolo, come Sfera Ebbasta e Tony Effe.