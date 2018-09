Flavio Briatore innamorato: lei è una modella italiana ed ha 44 in meno di lui

Flavio Briatore cotto di Taylor Mega, una modella di 44 anni più giovane di lui: lo scoop sulla nuova coppia

Flavio Briatore volta definitivamente pagina dopo Elisabetta Gregoraci e lo fa grazie a Taylor Mega, una modella italiana di 24 anni (ben 44 anni più giovane di lui). La ragazza, che vanta più 800 mila follower su Instagram, è molto attiva sui social e pare abbia iniziato la sua relazione con l’imprenditore proprio quest’estate. I due, infatti, si sarebbero conosciuti in Sardegna. A riportare la notizia, nello specifico, è stato il settimanale Chi che, dopo aver accennato qualcosa al riguardo già nei numeri precedenti, questa volta ha svelato direttamente il nome della ragazza.

Flavio Briatore ha una nuova fidanzata: la bella e giovane Taylor Mega gli ha rubato il cuore

“Ha un nome e un volto la nuova fiamma di Flavio Briatore” è stato scritto oggi nella rubrica Chicche di Gossip di Chi. Cosa sappiamo di lei? Si chiama Taylor More e, come accennato sopra, fa la modella ed è anche molto conosciuta come influencer. Di recente, inoltre, la ragazza ha anche lanciato una sua linea di costumi. Taylor Mega, che solo a ottobre compirà 25 anni, in un’intervista rilascia al corrieredellatv.it, aveva però raccontato di sentirsi più “Una padrona e manager di se stessa” che una modella. “Tra 10 anni vorrei avere un business consolidato” aveva poi aggiunto la stessa a tal proposito “Si sa che la bellezza non è eterna, come d’altro canto, nemmeno Instagram”.

Flavio Briatore innamorato: Chi svela il nome della nuova fiamma

Il settimanale di Alfonso Signorini, già due settimane fa, sulla donna misteriosa che stava facendo battere il cuore a Briatore dopo Elisabetta Gregoraci aveva accennato qualcosa. A distanza di tempo, però, il giornale è riuscito a risalire finalmente all’identità della ragazza. Sarà vero o forse, come accaduto con la notizia pubblicata da Gente, arriverà anche questa volta la smentita dell’imprenditore? Staremo a vedere.