Flavio Briatore dopo Elisabetta Gregoraci: ecco la nuova fiamma

Flavio Briatore: nuova donna dopo la separazione da Elisabetta Gregoraci? La smentita

AGGIORNAMENTO Flavio Briatore ha smentito su Instagram di avere una nuova relazione amorosa. L’imprenditore ha chiarito che la donna paparazzata da Gente è solo una collaboratrice e nulla più.

Dopo la fine del matrimonio durato undici anni con Elisabetta Gregoraci e terminato nel Dicembre del 2017, Flavio Briatore ha una nuova fiamma. A fotografarlo insieme alla donna è il settimanale Gente, che negli scatti esclusivi, mostra il volto della misteriosa nuova fiamma. I due sono a Porto Cervo, in provincia di Olbia, a bordo di un gommone per raggiungere un ristorante. Ma chi è la donna seduta al fianco di Flavio Briatore? Capelli biondi e mossi, look semplice. Una donna giovane di nemmeno trent’anni a detta del settimanale. Arrivati presso il ristorante, Briatore ha pranzato e brindato con i manager del Billionaire. La donna, intanto, è sempre stata seduta accanto a Flavio Briatore.

Flavio Briatore: il nome della nuova fiamma rimane nascosto

Nonostante si conosca il volto della nuova donna che è al fianco di Flavio Briatore, non si conosce ancora il suo nome. Si dice che la giovane donna sia straniera e che il noto manager e imprenditore sia molto preso da lei. Aspetteremo la fine dell’estate, probabilmente, per capire di più sulla coppia e capire se i due fanno sul serio oppure se tra Flavio Briatore e la misteriosa donna bionda è solo un flirt estivo e nulla più. Nel frattempo, l’ex moglie dell’imprenditore, Elisabetta Gregoraci, si è recata a New York e non è da sola. Insieme a lei, infatti, c’è il suo nuovo fidanzato. Tra la Gregoraci e Briatore, dopo la separazione, i rapporti sono comunque sereni e civili anche per il fatto che i due hanno un figlio insieme ed entrambi vogliono il bene di Nathan.

Elisabetta Gregoraci nel frattempo…

A New York, Elisabetta Gregoraci e il fidanzato Francesco Bettuzzi ci sono stati solo per qualche giorno. Il motivo? La Gregoraci sentiva la mancanza del figlio Nathan ed è presto tornata da lui.