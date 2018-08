Flavio Briatore nuova fiamma: una donna misteriosa gli ha rubato il cuore

Flavio Briatore dopo Elisabetta Gregoraci di nuovo innamorato? Una nuova fiamma nella vita dell’imprenditore

Procede a gonfie vele l’estate per Flavio Briatore, sia da un punto di vista lavorativo che sentimentale. Stando a quanto pubblicato dal settimanale Chi, infatti, pare che dopo Elisabetta Gregoraci abbia trovato di nuovo l’amore. Una donna misteriosa (di cui al momento non si conosce appunto l’identità) starebbe frequentando l’imprenditore. Quest’ultimo, secondo il giornale di Alfonso Signorini, sarebbe molto preso da questa nuova fiamma. Per saperne di più, però, dobbiamo probabilmente aspettare che questo flirt estivo si trasformi in qualcosa di più e che, prima o poi, i diretti interessati si decidano ad uscire allo scoperto.

Flavio Briatore innamorato: tutto quello che si sa sulla donna che sta facendo battere il cuore dell’imprenditore

Flavio Briatore, come dimostrano le foto e i video pubblicati su Instagram, sta trascorrendo le sue vacanze in Sardegna insieme al figlio Nathan Falco. L’ex moglie Elisabetta Gregoraci, come dimostrano le foto pubblicate in esclusiva da Chi, è volata invece negli States in compagnia del suo nuovo fidanzato. Flavio invece, nonostante sia stato molto impegnato, ha comunque trascorso del tempo con una donna che, nella rubrica Chicche di Gossip, viene definita come la sua “nuova fiamma“. Chi è lei? Ebbene, quello che sappiamo grazie a Chi, fino ad ora, è che: è straniera e che è rimasta molto vicina a Briatore nell’ultimo periodo.

Elisabetta Gregoraci in vacanza con il nuovo fidanzato: le foto della fuga d’amore a New York

Mentre Flavio Briatore frequenta“sotto traccia” il suo flirt estivo, Elisabetta Gregoraci, come anticipato sopra, ha deciso di volare a New York insieme al suo nuovo fidanzato. Lei e l’ex marito Flavio, dopo il divorzio, hanno comunque continuato a mantenere dei rapporti civili, soprattutto per il bene del figlio Nathan. Quest’ultimo, infatti, si sta tuttora godendo le vacanze insieme al padre che, in Sardegna, divide le sue giornate tra famiglia, lavoro, movida e, adesso, anche l’amore.