Ascolti tv domenica 9 dicembre, testa a testa tra Domenica Live e Domenica In

Sfida a colpi di share tra Barbara d’Urso e Mara Venier ieri in tv

Nuova settimana e nuovo appuntamento con gli ascolti relativi ai programmi che hanno tenuto compagnia al pubblico del piccolo schermo la domenica pomeriggio. Ieri, domenica 9 dicembre, Mara Venier e Barbara d’Urso sono tornare a sfidarsi. Su Rai1 Domenica In è stato seguito da 2.825.000 spettatori pari ad uno share del 17.8%, nella prima parte, e 2.245.000 spettatori pari ad uno share del 15.7%, nella seconda parte. Poco brillanti gli ascolti de La prima volta. Il programma condotto da Cristina Parodi ha infatti registrato 1.806.000 spettatori pari all’11.5% Su Canale 5 Domenica Live ha invece intrattenuto 2.076.000 spettatori (12.8%) con presentazione dalle 13.59 alle 14.19, 2.411.000 (16.5%) con l’Attualità dalle 14.22 alle 16.56, 2.634.000 spettatori (18.4%) con le Storie dalle 16.59 alle 17.27, 2.399.000 spettatori (16.1%) dalle 17.31 alle 17.54, 2.614.000 spettatori (16.5%) dalle 17.59 alle 18.22 e 2.311.000 spettatori (14.1%) dalle 18.28 alle 18.38 con la Politica.

Gli ospiti di Domenica In e Domenica Live

Ancora una domenica pomeriggio all’insegna dell’intrattenimento e dello spettacolo sui principali canali televisivi. Su Canale 5 Barbara d’Urso ha ospitato nel salotto di Domenica Live la bellissima Randi Ingerman che ha parlato dei suoi problemi di salute mentre Paola Caruso ha rivelato alcuni dettagli della sua dolce attesa. Commozione per Lory Del Santo e il ricordo del figlio. Su Rai 1 Mara Venier ha invece intervistato Max Biaggi ed Enrico Brignano. Il campione di motociclismo ha parlato dell’incidente che l’anno scorso ha rischiato di costargli la vita. Il pilota ha anche fatto una frecciatina nei confronti dell’ex, Bianca Atzei. Brignano invece ha ricordato il padre e parlato della compagna Flora.

In prima serata la sfida tra Che tempo che fa e New Amsterdam

Vediamo invece gli ascolti dei programmi in onda in prima serata sui principali canali. Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti allo schermo 3.883.000 spettatori pari al 15.8% di share. Su Canale 5 l’appuntamento era invece con i nuovi episodi della serie New Amsterdam. La seconda puntata del medical drama americano con Ryan Eggold è stata seguita da 2.790.000 spettatori pari al 12.2% di share.