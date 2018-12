Paola Caruso incinta e con problemi cardiaci: la brutta scoperta sull’ex fidanzato

Paola Caruso incinta a Domenica Live: nuove dichiarazioni sull’ex fidanzato

Paola Caruso è tornata a Domenica Live dopo il malore della volta scorsa. E ha finalmente rivelato la scoperta che ha devastato completamente la sua vita e le sue convinzioni. Secondo quanto dichiarato da La Bonas di Avanti un altro, il suo ex compagno Francesco avrebbe già un altro figlio. Un bambino di 9 anni che l’imprenditore non avrebbe mai riconosciuto. “Ho le prove di quello che dico, ho anche visto questo bambino. Parlo con la madre di questo bambino, che è il fratello di mio figlio. Il bambino sa chi è il padre e ogni tanto lo vede. Ma io quando stavo con Francesco ero all’oscuro di tutto”, ha fatto sapere la calabrese a Barbara d’Urso. Stando a quanto ribadito da Paola, ci sarebbero state negli ultimi mesi altre scoperte sull’ex compagno, che però la futura mamma vuole affrontare nelle sedi opportune. “Sto avendo dei problemi cardiaci”, ha inoltre ammesso la Caruso. Che già qualche mese fa aveva avuto qualche complicanza al colon dopo l’esperienza a Pechino Express.

La madre di Francesco scrive a Barbara d’Urso

Intanto la madre di Francesco, l’ex compagno di Paola Caruso, ha scritto una lettera a Barbara d’Urso. Nella missiva la donna ha chiarito che la casa dalla quale sarebbe stata mandata via la Caruso non era a lei destinata. A detta della madre di Francesco, lei non si sarebbe mai intromessa nella storia d’amore tra il figlio e Paola. Al contrario sarebbe stata la Caruso a proferire parole e offese nei confronti di suocera e cognata. Tutte accuse che l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha fermamente respinto in diretta a Domenica Live, dove l’email è stata letta dalla conduttrice.

Il parto di Paola Caruso è previsto per febbraio

Nonostante i problemi, Paola Caruso sta portando avanti la gravidanza. Il piccolo nascerà a fine febbraio e si chiamerà Nicola, come il padre adottivo della soubrette. Paola è stata infatti adottata e fino ad oggi non ha mai conosciuto i suoi genitori naturali.