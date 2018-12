Paola Caruso incinta si sente male a Domenica Live: “Ho scoperto una cosa…”

Domenica Live: Paola Caruso incinta si fa prendere dall’ansia mentre racconta del padre del bambino

Archiviata l’avventura a Pechino Express, Paola Caruso è tornata nel salotto di Barbara d’Urso. A Domenica Live l’ex Bonas di Avanti un altro ha raccontato della sua difficile gravidanza e dell’addio del padre del bambino. Secondo quanto raccontato dalla soubrette, Francesco – un imprenditore calabrese che vive a Montecarlo – l’avrebbe abbandonata le prime settimane di gestazione. I due, insieme dallo scorso febbraio, convivevano ed erano pronti a sposarsi ma la madre e la sorella dell’uomo – come spiegato da Paola – avrebbero rovinato la situazione. “Avevo problemi con sua madre e con sua sorella. Non erano d’accordo col lavoro che faccio, con la mia immagine”, ha detto la Caruso, che si è presentata in tv con un vistoso cerotto al naso per via della recente operazione chirurgica.

Paola Caruso incinta ha avuto una minaccia di aborto

Alle prime settimane di gravidanza, Paola Caruso ha rischiato di perdere il bambino. “Ho avuto una minaccia di aborto, sono stata ricoverata per tre giorni e Francesco è stato sempre con me. La sua famiglia, invece, non mi ha mai né telefonato né fatto visita”, ha detto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi. Una volta uscita dall’ospedale è successo l’imprevedibile. “Ho scoperto che la madre aveva bloccato l’ordine dei mobili per la nostra casa. Lui è andato a parlare con lei e io lo stavo aspettando ma non l’ho più rivisto. Sono poi arrivati i Carabinieri con sua sorella per chiedermi di lasciare la casa dove abitavo con Francesco”, ha rivelato Paola che, da quel giorno di fine luglio, non ha più rivisto il padre del suo bambino.

Paola Caruso: “È stato Francesco a chiedermi un figlio”

“C’è stato un riavvicinamento a settembre, lui mi ha scritto dei messaggi ma al mio avvocato ha detto che eravamo conoscenti, che non siamo stati mai insieme”, ha sottolineato la 32enne. Che ha puntualizzato che sarebbe stato l’imprenditore a volere a tutti i costi un erede. “Mio figlio ha diritto ad avere una famiglia perché l’abbiamo voluto tutti e due, anzi più lui che io. Io lo volevo fare dopo il matrimonio, avevo dei contratti di lavoro da rispettare. Lui diceva che dovevo fare la mamma, che il lavoro non era importante perché lui aveva i soldi. Dopo quanto successo ho perso tutto il lavoro che avevo”, ha confidato Paola, attualmente al settimo mese di gravidanza.

Malore per Paola Caruso: “Ho scoperto una cosa su Francesco”

La Caruso è stata poi colta dall’ansia e dal panico quando ha cominciato a parlare di una cosa che, più di tutte, ha turbato la sua serenità nel corso degli ultimi mesi. “Ho scoperto delle cose che mi hanno fatto molto male. Qualsiasi altra donna, al posto mio, avrebbe avuto un aborto. Devo raccontare questa cosa per fare il quadro completo”, ha precisato Paola, piuttosto provata dalla vicenda. Barbara d’Urso ha invitato la sua ospite a calmarsi: “Sei incinta, torna domenica prossima e ci racconterai tutto”.