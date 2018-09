Paola Caruso incinta a Pechino Express: “Ho avuto problemi al colon”

Paola Caruso incinta: “Dopo Pechino Express ho avuto problemi al colon”

L’avventura a Pechino Express non è stata delle migliori per Paola Caruso. Partita per l‘Africa in coppia con Tommaso Zorzi, l’ex Bonas di Avanti un altro ha scoperto di essere incinta durante il viaggio. È stata così costretta ad abbandonare il gioco e una volta rientrata in Italia ha riscontrato alcuni problemi di salute. In particolare quelli al colon, per via dell’alimentazione sbagliata seguita durante il programma condotto da Costantino della Gherardesca. “Non potevamo mangiare alcuna pietanza di quelle che si trovano in Africa: avremmo rischiato di ammalarci. Quindi mi sono nutrita solo di cibi confezionati, patatine fritte e biscotti. E al rientro ho avuto problemi al colon”, ha raccontato la soubrette al settimanale Nuovo. Oltre al cibo Paola ha dovuto fronteggiare altre grosse difficoltà. “L’assenza del bagno, della doccia, dell’acqua calda. Lì usano il gabinetto alla turca. Un trauma per me che sono abituata a stare in bagno per ore e ore, tra maschere e fanghi”, ha ammesso la giovane.

Paola Caruso incinta e abbandonata dall’ex compagno Francesco

Dopo aver scoperto di essere in dolce attesa Paola ha subito comunicato la notizia al compagno Francesco, un imprenditore calabrese che vive e lavora a Montecarlo. Il giovane ha però mollato la Caruso e ora i due sono in guerra. Tanto che la showgirl è costretta a ricorrere al test del dna, come espressamente richiesto da Francesco. “Non si interessa minimamente alla salute di suo figlio”, ha detto di recente Paola sui social network. Sempre a Nuovo, la Caruso ha invece fatto sapere: “Perché ci siamo lasciati? Si sono intromesse altre persone nella nostra storia”.

Paola Caruso ha già scelto il nome del suo primo figlio

Nonostante i problemi con Francesco, Paola Caruso ha deciso di portare avanti la gravidanza e ha già scelto il nome del figlio, che sarà maschio. Si chiamerà Nicola, come il padre adottivo della showgirl, e nascerà a febbraio.