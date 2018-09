Paola Caruso incinta: sicura del padre? Perché test dna? Spiegazione

Paola Caruso incinta: sicura del padre? Perché vuole fare il test del dna? La spiegazione dell’ex Bonas di Avanti un altro

Paola Caruso negli ultimi giorni è balzata alle cronache. Inevitabile dopo la dichiarazioni rilasciate alla rivista Chi, dove ha spiegato di essere incinta, ma al contempo di essere stata lasciata dall’ex fidanzato che non vorrebbe riconoscere il nascituro. L’ex Bonas di Avanti un Altro si è mostrata affranta, ma decisa ad accogliere il bebè in arrivo nel migliore dei modi. Sulla questione paternità, invece, se l’ex compagno non farà un passo indietro, si è persino detta pronta a far fare al figlio il test del dna. E proprio su questo punto è cascato il dubbio di alcuni fan di Instagram, che le hanno chiesto che bisogno ci sia del test se è sicura su chi sia il papà.

“Il test del dna serve perché lui dice che non è il suo”, Paola fa chiarezza

Naturalmente l’interrogativo nasconde un significato secondo: la Caruso è sicura di aver avuto rapporti solo con l’ex fidanzato nel periodo in cui è rimasta incinta? La showgirl ha quindi spiegato che il test del dna “serve perché lui dice che non è suo”. Insomma, lei è certa della paternità e, dunque, è disposta a tutto pur di far definitivamente luce sulla delicata vicenda. Tuttavia Paola, anche se non sta vivendo una situazione proprio idilliaca, non ha perso il sorriso come ha fatto intendere con l’ultimo post pubblicato su Instagram, dove si è mostrata rilassata e sorridente in piscina.

Le dichiarazioni di Paola Caruso rilasciate a CHI

“Mi sono accorta di essere incinta durante le registrazioni di ‘Pechino Express’”, ha confida Paola al magazine diretto da Alfonso Signorini. “L’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo – prosegue – Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”. Poi ha aggiunto: “Se sarà necessario chiederò il test del Dna, non pensavo che potesse andare così”. Infine ha confessato di non conoscere la vera causa che ha portato l’ex fidanzato ad agire in questo modo.