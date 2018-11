Paola Caruso operata d’urgenza: il messaggio della Bonas

Paola Caruso operata d’urgenza a Roma: il messaggio della Bonas

Paola Caruso si è sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. L’operazione è stata resa necessaria dopo un incidente fortuito avvenuto durante la finale del reality Pechino Express. Il cast del programma di Rai 2, nell’ultima puntata, si è dato appuntamento in un locale di Milano per seguire la tappa conclusiva della trasmissione e festeggiare i vincitori. Peccato che qualcosa è andato storto per Paola: quando Costantino della Gherardesca ha proclamato il trionfo di Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, l’entusiasmo nei festeggiamenti è stato ‘esplosivo’ e l’ex Bonas si è presa una borsettata sul viso. Un incidente non del tutto innocuo, visto che la showgirl ha poi dovuto andare sotto i ferri.

L’ex Bonas di Avanti un altro: “Ci mancava solo questa. Però ora mi hanno messo a posto”

A dare notizia dell’intervento chirurgico è stata la Caruso stessa, tramite una serie di Instagram Stories. “Ieri sono stata operata d’urgenza a Roma dal mio chirurgo di fiducia”, ha fatto sapere, aggiungendo poi un video con una foto post operazione e la didascalia: “Ci mancava questa. Però, l’importante, è che mi hanno messa a posto”. Paola si è dunque rimessa e ora può continuare a pensare alla gravidanza ‘spinosa’ che sta vivendo. Ricordiamo che l’ex Bonas di Avanti un altro, qualche mese fa, ha dichiarato alla stampa di essere incinta, ma che il futuro padre, una volta appresa la lieta notizia, l’ha buttata fuori di casa, fuggendo. Una versione che però è stata contestata dall’uomo in questione, Francesco, un imprenditore calabrese che vive a Montecarlo.

Paola Caruso incinta, la versione di Francesco: “Non sono fuggito da nessuna parte”

Francesco di recente ha deciso di rompere il silenzio, fornendo la sua versione dei fatti. Per farlo ha scritto una lunga lettera a Barbara d’Urso che ha trattato la questione a Pomeriggio 5. “Non sono fuggito da nessuna parte. Ho solo posto fine a una relazione per via di un’incompatibilità caratteriale. Ho anche tentato di ricomporre ma non sono riuscito”, ha chiarito l’imprenditore nel suo messaggio.