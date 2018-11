Paola Caruso incinta, l’ex fidanzato scrive a Pomeriggio 5: “Non sono fuggito”

Francesco, l’ex fidanzato di Paola Caruso: la lettera a Barbara d’Urso

Continua a far discutere la fine della storia d’amore tra Paola Caruso e Francesco, un imprenditore calabrese che vive a Montecarlo. Dopo le accuse de la Bonas e di Elena Morali (che ha rivelato che ci avrebbe provato durante un viaggio in aereo), Francesco ha deciso di rompere il silenzio e scrivere una lunga lettera a Barbara d’Urso. Una missiva che la conduttrice ha letto a Pomeriggio 5 seppur brevemente. Il caso verrà infatti approfondito nella puntata di venerdì 16 novembre ma nell’attesa la d’Urso ha voluto leggere le prime righe di quello che ha scritto Francesco. “Non sono fuggito da nessuna parte. Ho solo posto fine a una relazione per via di un’incompatibilità caratteriale. Ho anche tentato di ricomporre ma non sono riuscito”, ha chiarito l’uomo nel suo messaggio.

La versione di Paola Caruso, che farà il test del DNA

Diversa la versione di Paola Caruso, fornita qualche mese fa al settimanale Chi. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha confidato che Francesco l’avrebbe buttata fuori di casa dopo aver saputo della gravidanza. Gravidanza che Paola ha scoperto in Africa, durante le riprese di Pechino Express. “Quando ho scoperto di essere incinta l’ho detto subito al mio compagno ed era al settimo cielo. Vivevamo insieme a casa sua, era tutto perfetto, poi durante l’estate se n’è andato senza dire niente e ha mandato i carabinieri e sua sorella a buttarmi fuori di casa”, ha raccontato la Caruso.

Paola Caruso ha già scelto il nome del suo primo figlio

Nell’attesa di risolvere i problemi con Francesco, Paola Caruso ha già scelto il nome del figlio, che sarà maschio. Si chiamerà Nicola, come il padre adottivo della showgirl, e nascerà a febbraio.