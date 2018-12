Lory Del Santo dopo la morte del figlio: “Il Grande Fratello Vip mi ha fatto bene”

Lory Del Santo dopo il Grande Fratello Vip sta meglio: la confessione a Domenica Live

Dopo l’eliminazione al Grande Fratello Vip, Lory Del Santo è tornata a Domenica Live. La soubrette si è presentata nel salotto di Barbara d’Urso con il compagno Marco Cucolo. Lory, seppur tra le lacrime, è riuscita a vedere i filmati che riguardavano il figlio Loren, morto suicida la scorsa estate a soli 19 anni. La Del Santo ha sottolineato: “Non mi ha mai dato un pensiero. È stato un figlio meraviglioso. Con lui ho vissuto venti anni in Paradiso”. L’ex star del Drive In ha anche confidato che il reality show l’ha aiutata a riprendersi, a sentirsi meglio dopo questa terribile tragedia.

Le parole di Lory Del Santo sul Grande Fratello Vip

“Prima di entrare al Grande Fratello Vip ho prenotato una risonanza magnetica alla testa: da quando è morto Loren avevo sempre mal di testa. Era davvero assurdo, pensavo di avere un tumore. Quell’esame non l’ho più fatto perché quel giorno sono poi andata a Roma per entrare nel programma. Ora che sono uscita non ho più quel mal di testa. Non aver condiviso inizialmente la morte di Loren mi ha portato ad avere quel peso sul cervello“, ha raccontato Lory Del Santo a Domenica Live.

Lory Del Santo non è pentita della sua scelta

La sessantenne ha aggiunto: “Il Grande Fratello Vip è stato molto utile, un passaggio che mmi ha fatto davvero bene”.