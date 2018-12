Randi Ingerman: “Ho avuto 160 crisi epilettiche, ma credo nei miracoli”

Randi Ingerman a Domenica Live: le crisi epilettiche (“Mi picchio da sola. Ci si fa anche la pipi addosso. Ne ho avute 160”), la sorella miracolata (“Dobbiamo credere nei miracoli”) e la forza di non mollare (“Sempre positivi”)

Randi Ingerman si confida a Domenica Live, di fronte a Barbara d’Urso. La showgirl americana, a lungo assente dal mondo dello spettacolo, ha spiegato la grave forma di epilessia di cui soffre, l’ultimo ostacolo di una vita, la sua, costellata di spinose situazioni. A riassumerle un filmato mandato in onda prima dell’intervista, in cui si srotola una storia di dolore: Randi perde il padre quando è piccola, la madre soffre di depressione. Poi nel 2007 muore suo fratello in seguito a un’overdose di antidepressivi. Infine è colpita dall’epilessia, causata da malformazione del lobo temporale sinistro. “Dobbiamo sempre andare avanti, sempre essere positivi. Dobbiamo credere nei miracoli”, afferma un’energica Randi nel salotto pomeridiano di Canale 5. Le disgrazie non l’hanno spezzata. Tra tanto dolore anche una note lieta: “Mia sorella stava morendo, era malata da 20 anni, poi è guarita (per un trapianto al rene, ndr). Ora ride. Bisogna credere nei miracoli”.

“Sono terrorizzata, mi hanno consigliato un intervento al cervello”

Si passa all’epilessia, malattia che ha drasticamente cambiato la vita della showgirl a cui è stato proposto un pericoloso intervento: “Sono terrorizzata, mi hanno consigliato un intervento al cervello. Intanto io vado avanti con altre cure. Mi hanno già trovato due volte quasi morta a casa”. Randi spiega di far uso di un particolare olio prodotto in America perfettamente legale, contenente Cbd (cannabinoide non psicoattivo, a differenza del Thc, ndr). Poi narra i primi allarmi riguardanti la patologia: “Per anni ho avuto le crisi, ma nessuno lo capì“. La prima durante la partecipazione al reality La Fattoria. Da lì ne sono giunte molte altre: “L’anno dopo mi sono trovata per terra in casa. Mi sono spaventata. Mi hanno detto che se non fosse accaduto di nuovo non era nulla di grave”. Peccato che ricapitò. A oggi sono circa 160 le crisi da lei quantificate.

“Ci sono anche le crisi di assenza. In quel momento non riesco a parlare”

Guidata da Barbara d’Urso, Randi scende nei particolari: “Quando ho le crisi cado per terra, mi picchio da sola. Ci si fa anche la pipi addosso. Non è per niente glamour. Poi, se ce la faccio, chiamo l’ambulanza.” La Ingerman, infine, chiarisce che non tutte le crisi avvengono nello stesso modo: “Ci sono le crisi di assenza. In quel momento non riesco a parlare. E quelle appena spiegate, di quando cado per terra. Il pericolo è anche che in questo caso rischi di soffocarti con la lingua”.