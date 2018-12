Replica New Amsterdam: dove rivedere la seconda puntata della nuova serie tv

La replica della seconda puntata della nuova serie di Canale 5

Buoni i risultati del debutto di New Amsterdam, la nuova ed attesa serie americana in onda su Canale 5. Dopo il successo della scorsa settimana, il medical drama con Ryan Eggold è tornato in prima serata con due nuove episodi: Limitazioni e Una giornata qualunque. Anche questa domenica la serie è andata in onda in prima visione tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Gli spettatori hanno iniziato a conoscere sempre meglio i personaggi protagonisti delle vicende che animano le corsie del New Amsterdam. Al centro della scena ritroviamo il dottor Max Goodwin alle prese con il suo nuovo ruolo di direttore sanitario dell’ospedale e con una vita personale ancora più complicata. Accanto a lui la dottoressa Lauren Bloom (Janet Montgomery), il cardiochirurgo Floyd Reynolds (Jocko Sims) e l’oncologa Helen Sharpe (Freema Agyeman) insieme al dottor Vijay Kapoor (Anupam Kher) e al primario di psichiatria Iggy Frome (Tyler Labine).

Cosa è successo nei nuovi episodi della serie

La seconda puntata di New Amsterdam ha previsto la messa in onda del quarto e quinto episodio della prima stagione della serie. In primo piano ancora emergenze e colpi di scena. Questa volta abbiamo infatti visto l’intero staff del New Amsterdam impegnato a far fronte ad una situazione di grave urgenza dovuta alla mancanza di cardiochirurghi in città. I medici dell’ospedale newyorkese si sono poi fatti in quattro per salvare due ragazzi rimasti gravemente feriti nel corso di una sparatoria con la polizia.

Ecco dove rivedere la seconda puntata di New Amsterdam

L’appuntamento con New Amsterdam torna la prossima settimana. Due nuovi episodi andranno infatti in onda la prossima domenica 16 dicembre, sempre su Canale 5 intorno alla 21:25. Intanto per rivedere la seconda puntata e gli altri episodi della serie con Ryan Eggold ci si potrà collegare al sito Mediaset Play. Qui si troverà una sezione interamente dedicata a New Amsterdam contenente anche clip, anteprime e video promozionali.