New Amsterdam: 5 cose da sapere sull’attore protagonista Ryan Eggold

5 curiosità su Ryan Eggold: Età, carriera e vita privata

Ryan Eggold è il protagonista di New Amsterdam, la nuova serie televisiva americana in onda in prima serata su Canale 5. Al centro del nuovo medical drama ci sono le vicende di Max Goodwin, un giovane ed intraprendente medico che si ritrova a ricoprire il ruolo di direttore sanitario di uno degli ospedali più antichi del Paese. Ad interpretare Max è il 34enne attore Ryan Eggold. Vediamo di scoprire di più sul suo conto. L’attore americano ha una lunga gavetta sul piccolo schermo essendo stato tra i protagonisti di numerose serie tv di grande successo. In passato è stato nominato da Glam’Mag l’attore più sexy del mondo e l’autorevole magazine People with money l’ha messo in cima alla lista dei 100 attori più pagati del 2014.

1.Vita privata di Ryan Eggold. Nato a Los Angeles il 10 agosto 1984, Ryan è nato in una famiglia dalle origini miste. Il padre è tedesco e la madre è per metà croata e metà austriaca. L’attore ha frequentato una scuola cattolica e poi ha continuato gli studi presso la University of Southern California’s dove ha studiato teatro.

2 Ryan Eggold sui social. L’attore americano è presente su Instagram con un profilo ufficiale. Con l’account @ryaneggold, l’attore condivide con i suoi quasi 150mila followers scatti dal set ma anche immagini private, tratte direttamente dagli album di famiglia.

Ryan Eggold: carriera di ieri e di oggi

3 Ryan Eggold protagonista di tante serie tv. L’attore americano è un volto noto del pubblico del piccolo schermo essendo stato tra i protagonisti di Brothers & Sisters, Veronica Mars, Dirt, 90210 e The Blacklist. Oggi torna in tv con il nuovo medical drama New Amsterdam.

4 Ryan Eggold protagonista anche al cinema. Nono solo serie tv per Ryan Eggold. L’attore ha infatti anche recitato in film di successo per il grande schermo come La scomparsa di Eleanor Rigby, Padri e figlie e BlacKkKlansman.

Ryan Eggold da attore di cinema e tv a musicista

5 Ryan Eggold non solo attore. L’interprete dell’affascinante dottor Max Goodwin è un artista decisamente poliedrico. Ryan infatti scrive musica, suona la chitarra ed il pianoforte, ed ha un gruppo musicale di cui è il cantante.