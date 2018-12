Ascolti tv domenica 2 dicembre, Barbara d’Urso e Mara Venier in sovrapposizione

Nuovo testa a testa tra Domenica Live e Domenica In ieri in tv

Nuova settimana e nuovo appuntamento con la consueta sfida tra le due signore della domenica pomeriggio in tv: Barbara d’Urso e Mara Venier. Anche questa settimana la contesa si conclude con un testa a testa e una quasi parità. Secondo i dati Auditel degli ascolti di ieri, domenica 2 dicembre, risultano infatti in sovrapposizione Domenica In al 16.52% di share con 2.538.000 spettatori e Domenica Live 16.38% con 2.516.000 spettatori. La Prima Volta, il programma condotto da Cristina Parodi, è stato seguito invece da 1.828.000 spettatori (11.6%). Su Rai2 Quelli che Aspettano ha registrato 1.201.000 spettatori (7.5%) mentre Quelli che il Calcio è stato seguito da 1.152.000 (7.8%). Sono stati invece 1.353.000 spettatori a seguire su Rai3 Mezz’ora in più, facendo registrare l’8.6% di share.

Domenica 2 dicembre: gli ospiti di Mara Venier e Barbara d’Urso

Il pubblico della domenica si è ancora una volta diviso tra le due signore della tv. Nel salotto di Rai1 Mara Venier ha ospitato tre grandi personaggi femminili del cinema e dello spettacolo come Claudia Cardinale, Amanda Lear e Stefania Sandrelli. Quest’ultima si è molto commossa ricordando l’amico regista Bernardo Bertolucci, scomparso la scorsa settimana. Su Canale 5 Barbara d’Urso ha invece dato voce ad Ivana Icardi che è tornata ad attaccare Wanda Nara. Grande commozione ha invece suscitato l’intervista a Pamela Prati. L’ex star del Bagaglino si è commossa nel ricevere un regalo e una lettera del compagno Marco con il quale ha deciso di prendere in affido due bambini.

Ascolti tv: dati positivi per debutto di New Amsterdam

Vediamo infine gli ascolti dei programmi in onda in prima serata domenica 2 dicembre sui principali canali. Su Rai1 Che Tempo che Fa con Fabio Fazio è stato visto da 4.005.000 spettatori pari al 16% di share mentre Che Tempo che Fa – Il Tavolo da 1.191.000 (13.4%). Su Canale 5 la nuova serie tv New Amsterdam con Ryan Eggold ha tenuto davanti al video 2.913.000 spettatori pari al 13.6% di share.