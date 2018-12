Ivana Icardi torna ad attaccare Wanda Nara in tv: “Cosa ho fatto di male?”

La sorella di Icardi da Barbara d’Urso: le nuove accuse a Wanda Nara

Ivana Icardi è tornata a Domenica Live. La sorella di Mauro Icardi ha rivelato a Barbara d’Urso che dopo l’ultima ospitata la sua situazione famigliare non è cambiata. Anzi, si è inasprita sempre più la guerra contro Wanda Nara, moglie e manager del calciatore dell’Inter. Una faccenda che fa soffrire parecchio Ivana, famosa in Argentina per la sua partecipazione al Gran Hermano Vip, versione locale del Grande Fratello Vip. “Sto davvero male per tutto questo. Voglio tornare ad avere un rapporto con mio fratello”, ha ribadito Ivana.

Ivana Icardi a Domenica Live: “Wanda Nara ha girato la frittata”

Ivana Icardi ha pure dichiarato che di recente Wanda Nara ha avuto modo di parlare con la madre, nonostante i rapporti tesi con la ragazza. “Si sono sentite per telefono e lei ha girato la frittata su questa storia. Tutto questo è assurdo”, ha spiegato la sorella di Icardi. “Sono arrabbiata, triste e stanca. Ogni volta che vado in tv a lei non sta bene. Ma io non ho mai fatto niente di male. Non ho fatto nulla al Grande Fratello”, ha aggiunto Ivana, che ci ha tenuto ad assicurare: “Non è una questione di soldi. Mi manca semplicemente mio fratello”.

Perché Wanda Nara ha litigato con la sorella di Mauro Icardi

Ivana e Mauro Icardi non hanno rapporti da più di un anno, più precisamente da quando la modella ha deciso di partecipare al Gran Hermano Vip. Secondo i media sud americani la sua partecipazione avrebbe compromesso la convocazione di Icardi nella nazionale argentina. Una scelta che avrebbe mandato su tutte le furie Wanda Nara che, invano, avrebbe tentato di far cambiare idea alla cognata.