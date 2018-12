Claudia Cardinale a Domenica In, la Venier in difficoltà? Ecco cos’è successo

Claudia Cardinale ospite a Domenica In sconvolge il pubblico: Mara Venier in difficoltà

Claudia Cardinale a Domenica In lascia un po’ senza parole il pubblico. In particolare, i telespettatori notano come Mara Venier sia visibilmente in difficoltà nel corso di questa intervista. La puntata procede per il meglio, quando come ultima ospite arriva in studio la Cardinale. Non accade nulla di negativo, ma è evidente la difficoltà della Venier. Come sempre la conduttrice riesce a prendere in mano la situazione e a gestire il tutto per il meglio. Intanto, però, telespettatori si lamentano sui social di non riuscire a comprendere i discorsi di Claudia. Non solo, il pubblico nota anche come Mara debba ripetere più volte le domande per ottenere una risposta da parte dell’attrice. Sono in molti i telespettatori che dichiarano: “Non riesco a capire cosa sta dicendo” oppure “Qui casca un mito”. A quanto pare, il pubblico potrebbe essere rimasto male di fronte a questa intervista. Ricordiamo che la Cardinale ha 80 anni, come Amanda Lear, ospite anche durante questa puntata. Il pubblico non può che metterle a confronto.

Claudia Cardinale delude il pubblico? L’attrice riceve commenti negativi

Il pubblico nota come Amanda sia stata più sciolta rispetto a Claudia. C’è addirittura chi commenta negativamente l’attrice, rendendola “ridicola” su Twitter. Questo tipo di commenti si riferiscono all’aspetto fisico dell’attrice, che a detta di molti sarebbe un po’ troppo ritoccato. “Un visto stravolto”, si legge sui social. Sicuramente la Cardinale è un’icona del cinema italiano. Dunque, il pubblico Rai attendeva con ansia di assistere alla sua intervista. Purtroppo la maggior parte dei telespettatori sembrerebbe essere rimasto senza parole. “La Cardinale pare molto meno lucida delle altre grandi dive del cinema”, si legge attualmente sui social. La conduttrice ha davvero difficoltà nell’intervistare Claudia? Più volte i telespettatori hanno visto Mara sospirare, ma come sempre è riuscita a gestire al meglio la situazione.

Claudia Cardinale: ecco perché diversi anni fa ha deciso di lasciare l’Italia

Claudia confessa di aver lasciato l’Italia a causa dei paparazzi. L’attrice ormai da diversi anni vive in Francia e ha preferito lasciare il nostro Paese per far vivere una vita più tranquilla alla figlia. La Cardinale racconta che in passato è stata costretta a cambiare ben tre volte abitazione, in quanto veniva spesso seguita dai fotografi. Attualmente è ancora impegnata nel mondo dello spettacolo, con teatro e cinema.