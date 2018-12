Amanda Lear e la confessione su Dalì: il pubblico incantato

Amanda Lear a Domenica In, il pubblico affascinato: la storia con Salvador Dalì

Amanda Lear a Domenica In incanta il pubblico, come sempre. Ogni volta che la cantante va in televisione, gli italiani non possono fare a meno di commentarla positivamente. Infatti, sono tanti i telespettatori che sui social si lasciano andare a commenti di apprezzamento nei confronti di Amanda. I misteri che aleggiano intorno a lei l’hanno sempre resa un personaggio molto amato dal pubblico italiano e francese. Ma anche la sua storia con Salvador Dalì la rende un’artista apprezzata in tutto il mondo. La loro storia ha incantato proprio tutti, in passato. Il noto pittore era sposato quando conobbe la Lear, da cui non si separò più fino alla sua morte. Un rapporto platonico il loro. Lo definisce così Mara Venier, curiosa di scoprire qualche particolare interessante su questa storia. Amanda ammette di essersi subito innamorata di Dalì. La prima che lo incontrò, lui recitò una poesia, che inivitabilmente li unì. La cantante, ricordiamo, è stata la musa del pittore fino all’ultimo giorno della sua vita.

Amanda Lear e il suo rapporto con Dalì: la confessione della cantante sul pittore

Ma ecco che Amanda fa una confessione inaspettata su Dalì. La cantante racconta di provare interesse nei confronti dei ragazzi che non possono permettersi il lusso, in quanto appaiono più ingenui e umili. Non le sono mai piaciuti quelli ricchi, ammette a Domenica In. Però Mara le fa presente che Dalì era miliardario. A questo punto, Amanda rivela che in realtà il pittore era una persona abbastanza tirchia, non le faceva molto spesso regali. Il pittore aveva bisogno di una musa e proprio per questo si è avvicinato ad Amanda. Da quel momento prese inizio un rapporto platonico molto importante. Ma la Lear ricorda di aver ricevuto solo un mazzo di fiori da parte del pittore. Detto questo, la cantante non ha voluto assolutamente sminuire Dalì.

Amanda Lear incanta i telespettatori a Domenica In: “Vorrei recitare a teatro in Italia”

Il pubblico è sempre emozionato nel vedere Amanda. Sono davvero tanti i commenti positivi del pubblico sui social durante la sua intervista. Ora la Lear confessa di voler recitare a teatro in Italia. La cantante fa presente che in Francia ormai il pubblico l’ha vista lavorare in questo campo, ma ancora gli italiani no. Ma proprio a causa del teatro, Amanda ha avuto recentemente un esurimento nervoso. È riuscita a combatterlo tornando a casa, dai suoi dieci gatti e pitturando.