Replica New Amsterdam: dove rivedere la prima puntata della nuova serie tv 

La replica dei primi tre episodi della nuova serie di Canale 5

New Amsterdam, la nuova ed attesa serie Mediaset, ha debuttato in prima serata con i primi tre episodi della stagione. Il nuovo medical drama americano, già un successo in Patria, è sbarcato sui teleschermi italiani. La serie è andata in onda in prima visione tv su Canale 5 e in streaming su Mediaset Play. Al centro della serie, ispirata ad una storia vera, ci sono le vicende del giovane dottor Max Goodwin interpretato da Ryan Eggold. Ambizioso e anticonformista, Max si mette in gioco per risollevare le sorti di uno degli ospedali più antichi di New York e di tutti gli Stati Uniti. Al suo fianco uno staff di grandi medici. Ciascuno dimostrerà di avere a cuore le sorti dell’ospedale e dei pazienti e si metterà in gioco per dare il meglio di sé tra le corsie. Non mancheranno però imprevisti e colpi di scena.

Emergenze e colpi di scena nei primi episodi della serie

Su Canale 5 sono andati in onda i primi tre episodi della stagione: Come posso aiutare, Rituali e Ogni singolo minuto. Abbiamo visto Ryan Eggold nei panni del dottor Max Goodwin, il nuovo direttore sanitario del New Amsterdam alle prese con grandi cambiamenti. La prima decisione da direttore sanitario per Max è quella di licenziare l’intero personale del reparto di cardiochirurgia: al dottor Floyd Reynolds sarà dato il compito di creare nuovamente lo staff. Il carismatico dottor Goodwin deve fare i conti anche con una complicata vita privata, messa a dura prova dalla crisi con la moglie Georgia in attesa del loro primo figlio e dai problemi di salute dello stesso Max.

Ecco dove rivedere la prima puntata di New Amsterdam

L’appuntamento con New Amsterdam torna la prossima settimana. Due nuovi episodi andranno infatti in onda la prossima domenica 9 dicembre, sempre su Canale 5. Intanto per rivedere i primi tre episodi ci si potrà collegare al sito Mediaset Play. Qui si troverà una sezione dedicata alla nuova serie americana contenente anche clip e anteprime.