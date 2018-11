New Amsterdam serie tv su Canale 5: cast attori e numero puntate

La nuova serie tv con Ryan Eggold ispirata ad una storia vera

Cresce l’attesa per il debutto in tv di New Amsterdam, la nuova serie tv che andrà in onda su Canale 5 a partire dal prossimo 2 dicembre. La nuova serie americana ambientata tra le corsie di un ospedale andrà in onda in prima visione assoluta dalle ore 21.25. Il nuovo medical drama di Mediaset avrà come protagonista Ryan Eggold. L’attore veste i panni del dottor Max Goodwin, il nuovo direttore sanitario del New Amsterdam uno degli ospedali pubblici più antichi e rinomati degli Stati Uniti. L’ospedale si trova a fare i conti con un inesorabile declino e toccherà proprio al giovane ed intraprendente medico risollevarne le sorti. Ogni giorno l’ambizioso dottor Goodwin sarà dunque impegnato in una dura lotta per impedire alla burocrazia di interferire con la cura del paziente. La serie si basa su Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital, il libro di memorie di Eric Manheimer direttore sanitario del Bellevue Hospital di New York City.

Il cast della nuova serie New Amsterdam

Il protagonista di New Amsterdam, Ryan Eggold, è un volto noto del piccolo schermo. L’attore ha infatti già recitato in altre fortunate serie tv come Brothers&Sisters e Veronica Mars. Nel cast della serie accanto al protagonista ci sono Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine e Anupam Kher. New Amsterdam ospiterà anche alcune guest star famose americane come Clifton Davis e Ron Rifkin. La serie è ideata da David Schulner e trasmessa negli Stati Uniti sulla NBC dal 25 settembre 2018.

New Amsterdam: In onda da domenica 2 dicembre

La nuova serie tv New Amsterdam andrà in onda in Italia a partire dalla prossima domenica 2 dicembre su Canale 5 in prima serata. Il nuovo medical drama di certo appassionerà gli amanti del genere e non solo. La prima stagione della serie si compone di 22 episodi. Su Mediaset si inizierà presumibilmente con la messa in onda dei primi 9 episodi nel corso del mese di dicembre.