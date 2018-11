New Amsterdam serie tv su Canale 5: trama e quando va in onda

Di cosa parla New Amsterdam nuovo medical drama presto in onda su Canale 5

Si intitola New Amsterdam la nuova serie tv che andrà in onda prossimamente su Canale 5. Sulla scia del successo di Grey’s Anatomy, The Good Doctor e Doctor House- Medical Division una nuova serie ambientata tra le corsie di un ospedale è pronta a conquistare il pubblico italiano. Su Mediaset sbarca dunque il medical drama a stelle e strisce interpretato da Ryan Eggold. L’affascinante attore veste i panni del dottor Max Goodwin, il nuovo direttore sanitario del New Amsterdam uno degli ospedali pubblici più antichi e rinomati degli Stati Uniti. Al giovane medico spetterà il compito di riformare la struttura trascurata e in declino e offrire ai pazienti un’assistenza all’insegna dell’innovazione. Per raggiungere il suo ambizioso obiettivo l’intraprendente dottor Goodwin dovrà vedersela con gli ostici meccanismi della burocrazia ma anche con colleghi che tenteranno di mettergli i bastoni tra le ruote.

New Amsterdam: Ryan Eggold è l’intraprendente dottor Max Goodwin

Nella nuova serie tv New Amsterdam il pubblico si ritrova ancora una volta a vivere le vicende di medici e pazienti tra le corsie di un ospedale. Al centro della storia ci sarà il giovane e ambizioso dottor Max Goodwin che ogni giorno sarà impegnato in una strenua lotta per impedire alla burocrazia di interferire con la cura del paziente, determinato a riportare l’ospedale al suo vecchio splendore. Nel cast della serie accanto al protagonista Ryan Eggold ci sono Janet Montgomery, Freema Agyeman, Jocko Sims, Tyler Labine e Anupam Kher.

New Amsterdam: quando andrà in onda la serie con Ryan Eggold

La nuova serie tv New Amsterdam interpretata da Ryan Eggold andrà in onda in Italia a partire dal prossimo 2 dicembre. La serie debutterà su Canale 5 in prima serata. Visto il successo ottenuto in patria, con la nuova serie Mediaset spera di conquistare gli appassionati di medical drama e vincere la sfida agli ascolti.