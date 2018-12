Stefania Sandrelli e Mara Venier commosse a Domenica In: il motivo

Stefania Sandrelli e Mara Venier, grande commozione a Domenica In

Stefania Sandrelli e Mara Venier a Domenica In si lasciano andare. L’attrice e la conduttrice si mostrano entrambe commosse di fronte al pubblico. Il motivo? La prima si fa intervistare proprio per parlare della recente scomparsa di Bernardo Bertolucci. Con lui condivideva un’amicizia, che durava ormai da diversi anni. Lei stessa ammette di aver conosciuto il regista quando ancora era una bambina. L’attrice ci tiene a precisare che tra lei e Bertolucci c’è sempre stato un grande affetto, ma non è mai accaduto nulla tra loro. Infatti, Stefania ricorda un rapporto tra padre e figlia. Sin da subito il regista dimostrò di nutrire un bene paterno nei confronti della Sandrelli. Un legame il loro che si è sempre più rafforzato negli anni. Ora l’attrice mostra a Mara un regalo di Bertolucci, ovvero una sciarpa colorata. Ogni volta che pensa al regista, Stefania la indossa. L’ultima volta che ha sentito il regista è stato dopo l’estate. L’attrice l’aveva contattato proprio per avere notizie sulle sue condizioni di salute.

Stefania Sandrelli ricorda Bernardo Bertolucci, il messaggio di Mara Venier per Sandro Mayer

Bertolucci, durante quest’ultima chiamata, aveva rivelato a Stefania di stare bene. Purtroppo lo scorso 26 novembre è morto a Roma. Ora la Sandrelli lo ricorda come un gigante: “I giganti come lui sotengono il cinema, ma anche qualcosa di più. Lui è stato veramente un grande, umanamente e artisticamente”. Bellissime parole quelle della Sandrelli per Bertolucci. Ed ecco che subito dopo questa emozionante intervista, anche la Venier si commuove per la scomparsa di Sandro Mayer. Il giornalista ha perso la vita lo scorso 30 novembre e Mara lo conosceva abbastanza bene. La conduttrice confessa che le mancherà tantissimo, in particolare i suoi importanti consigli.

Mara Venier a Domenica In saluta Berolucci, Mayer ed Ennio Fantastichini

Mara manda un abbraccio ai familiari di Sandro Mayer. “Un grande giornalista, una persona che ho voluto tanto bene. Mi mancheranno molto i suoi consigli, un abbraccio ai familiari”, dichiara commossa la Venier. Ma non solo, la conduttrice saluta anche Ennio Fantastichini, morto ieri 1 dicembre a soli 63 anni, stroncato dalla leucemia.