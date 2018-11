Sandro Mayer è morto: addio al giornalista e direttore del gruppo Cairo

Addio a Sandro Mayer: è morto oggi

Sandro Mayer è morto oggi 30 novembre 2018 all’età di 77 anni. La notizia si è diffusa a macchia d’olio sui social network – Twitter in particolare – dove è stata condivisa da personaggi che avevano un bel rapporto col direttore e giornalista del gruppo Cairo. Davide Maggio ha scritto: “È morto Sandro Mayer. Mi dispiace davvero”. Selvaggia Lucarelli: “È morto un amico e l’ultimo vero direttore/manager rimasto. Ciao Sandro Mayer”. Dagospia è stato il primo sito a riportare la scomparsa di Sandro Mayer; una triste notizia poi ripresa anche dal programma televisivo Storie italiane.

Il dolore della famiglia e il rapporto col nipote: racconto di Roberto Alessi a Storie italiane

Proprio durante la trasmissione Storie italiane, Roberto Alessi non è riuscito a trattenere le lacrime. Il direttore di DiPiù aveva tanti amici nel mondo della televisione e questa notizia ha colpito in tanti. Adesso stanno emergendo sempre più notizie sulla morte di Sandro Mayer: si è spento nell’ospedale Fate bene fratelli di Roma e, al suo fianco, ci sono state sua figlia (giornalista di DiPiù) e sua moglie Daniela. Con lui hanno vissuto gli ultimi attimi di vita. Il direttore aveva avuto recentemente una bella notizia: era diventato nonno. Alessi ha spiegato: “Non usciva la sera per rimanere col suo nipotino”. Deve essere ancora chiarita la causa della morte del giornalista.

La dedica speciale di Francesca Barra a Sandro Mayer

La giornalista Francesca Barra, dopo aver appreso la notizia di Sandro Mayer, ha voluto dedicargli un bellissimo tweet. Ecco cosa ha scritto: “Quando seppe di me e Claudio, il direttore #SandroMayer mi fece una lunghissima telefonata. Era incuriosito, gentile. Ci ha incoraggiati e sostenuti rispettandoci sempre. Da quella telefonata ho pensato che le persone per bene esistevano allora… Mi dispiace tantissimo”.

News Sandro Mayer: il lavoro e le cause della morte

Sandro Mayer è entrato nel cuore degli italiani per la sua ironia e per la sua grande professionalità. È stato direttore di riviste come Epoca, Novella 2000 e Dolly e nel 1983 anche di Gente, che ha curato per oltre vent’anni. Mayer ha deciso di partecipare come opinionista di Ballando con le stelle, dove ha dato sempre dei giudizi precisi ai concorrenti in gara e dove ha lanciato (e non poche volte) dei gossip davvero interessanti! Vi terremo aggiornati con le ultime notizie su Sandro Mayer. Nelle prossime ore scopriremo di certo altre informazioni su quello che gli è successo attraverso le dichiarazioni di chi gli è stato sempre vicino.