La figlia di Sandro Mayer a Pomeriggio 5: “È successo tutto all’improvviso”

Come è morto Sandro Mayer? Parla la figlia Isabella Mayer da Barbara d’Urso

Barbara d’Urso ha voluto ricordare Sandro Mayer a Pomeriggio 5. La conduttrice ha invitato in collegamento Isabella Mayer, tra l’altro incinta della sua seconda bambina. La figlia di Sandro ha voluto pubblicamente chiarire le circostanze della morte del padre. Il direttore di Di Più non era malato da tempo come insinuato da qualcuno. Tutto è accaduto repentinamente, quando l’uomo è stato colpito da una brutta infezione. “È successo all’improvviso, ha avuto una brutta infezione“, ha dichiarato la donna, apparsa per la prima volta in televisione.

Sandro Mayer è morto a Milano a causa di un’infezione improvvisa

“Non voglio parlare della malattia, che è stata improvvisa. Lui non l’ha mai fatto e se ci sta guardando ora so che non vorrebbe”, ha aggiunto l’ospite della d’Urso. Isabella Mayer in collegamento a Pomeriggio 5 ci ha tenuto anche a chiarire che Sandro Mayer non è morto a Roma bensì a Milano. “Quando è entrato in ospedale qualche giorno fa non è più uscito”, ha assicurato la giornalista. Che ha fatto pure un appunto sull’età del padre. L’uomo avrebbe compiuto 78 anni il prossimo 21 dicembre ma, come ribadito da Isabella, non amava parlare della sua età anagrafica.

Isabella Mayer : “L’ultima volta che ho parlato con mio padre era sorridente”

“Mio padre ci teneva molto ai suoi nipotini”, ha confidato Isabella Mayer, al settimo mese di gravidanza e già mamma di un altro figlio. “L’ultima volta che l’ho visto sono andata via perché dovevo fare un’ecografia e lui, sorridente, mi ha chiesto di mandargli una foto. Mi ha salutato col sorriso”, ha raccontato la giornalista.