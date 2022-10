Nella settimana appena trascorsa, nel poco fatato mondo dello spettacolo non sono mancati scivoloni, strafalcioni e brutte figure. Senza dubbio il peggio è stato offerto dal Grande Fratello Vip, travolto dal caso Marco Bellavia. In questo caso ad aver perso la faccia sono stati in molti: Ginevra Lamborghini (squalificata) e Giovanni Ciacci (eliminato al televoto flash) i più bersagliati. Anche chi se l’è cavata a livello regolamentare, non ha comunque brillato. Di chi stiamo parlando? Wilma Goich, Charlie Gnocchi, Elenoire Ferruzzi, Patrizia Rossetti e Gegia.

Capitolo a parte lo merita Sara Manfuso, che prima si è ritirata e poi è stata cacciata dallo studio da Alfonso Signorini. La donna ha sostenuto di non essersi sentita tutelata dalla trasmissione quando per sbaglio Ciacci ha toccato il suo sedere. Il video della vicenda incriminata è stato riproposto in diretta e si nota la Manfuso scherzare tranquillamente con il costumista. Nessuna violenza di alcun tipo, nessuna molestia. Infatti si è sentito odore di intensa strumentalizzazione dell’episodio da parte dell’opinionista. Meglio stendere un velo pietoso.

Sempre restando in tema GF Vip, nel corso della diretta di giovedì 6 ottobre Carmen Russo è ruzzolata a terra inciampandosi, con tanto di mutande in vista. Un gran capitombolo. Fortunatamente non si è fatta male. The show must go on!

Pure a Tale e Quale Show c’è stata una caduta rovinosa, protagonista l’effervescente Francesco Paolantoni. Il comico e attore ha indossato i panni di Rupaul e per l’occasione ha dovuto indossare un outfit decisamente vistoso e stravagante, con tanto di tacchi vertiginosi che lo hanno tradito. Patapum: anche per lui, per fortuna, nessun danno grave.

Caos a Gravina durante l’esibizione di Arisa la quale è stata protagonista di una lite verbale con il sindaco del paese.

Altro episodio dimenticabile è quello che ha visto protagonisti il Codacons e Selvaggia Lucarelli. L’ente ha ben pensato di sollevare un presunto caso di conflitto di interesse in quanto quest’anno a Ballando con le Stelle la giornalista dovrà giudicare il suo compagno, Lorenzo Biagiarelli, che è tra i concorrenti. Domanda: ma il Codacons non ha battaglie più importanti da portare avanti?

Reazione a Catena di nuovo nel mirino di una fetta del suo stesso pubblico che è tornato a ringhiare per via di una soluzione alquanto ‘fantasiosa’ ne L’ultima parola della puntata in onda giovedì 6 ottobre. In effetti gli autori potevano sforzarsi di più.