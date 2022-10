Arisa, festa a Gravina finisce male: lite infuocata col sindaco (video)

By

Scontro tra Arisa e il Sindaco di Gravina, città metropolitana pugliese, lo scorso 1 ottobre. La lite è avvenuta nel corso dei festeggiamenti in onore di San Michele Arcangelo, santo patrono. La città della provincia di Bari ha accolto per l’occasione, appunto, la professoressa di canto di Amici di Maria De Filippi. Ecco che proprio durante l’evento, la cantautrice di Sincerità si è lasciata andare a un acceso litigio con il Sindaco del posto, ovvero Fedele Lagreca. A riportare la notizia è stato il sito locale LaVoceNews.it, seguito da un video condiviso su TikTok lo scorso 3 ottobre.

“Arisa litiga con il Sindaco del paese. Litigio shock”, questa la didascalia del video che mostra Arisa che litiga con il primo cittadino di Gravina. Ma cos’è successo? Dopo aver concluso il suo concerto, la famosa cantante ha ringraziato tutti coloro che hanno assistito, gli organizzatori dell’evento e coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. A un certo, avrebbe preso la parola Lagreca, il quale avrebbe dichiarato:

“Noi, come Amministrazione, abbiamo lavorato tanto per la buona riuscita dell’evento, della festa. E visto l’ottimo risultato non possiamo che essere orgogliosi, grazie. Io vorrei ringraziare chi ha lavorato materialmente alla buona riuscita della festa ed è il comitato festa patronale”

Dopo aver fatto questa dichiarazione, il Sindaco si è diretto verso Arisa. Quest’ultima ha prontamente risposto così: “Sì. Il comitato della festa patronale, non c’era scritto qui (sul gobbo)? C’è scritto e io li ho ringraziati, no?”. Ma ecco che è partito un botta e risposta. Il Sindaco di Gravina ha risposto alla cantante usando un tono per nulla sereno: “Io sì. Tu no”. Arisa, completamente in disaccordo con il primo cittadino, gli ha fatto invece presente di aver ringraziato il comitato della festa patronale.

Il Sindaco della città pugliese ha poi insistito: “Ringraziali di nuovo”. Ed è stato a questo punto che Arisa ha perso completamente la pazienza:

“Guardi signor Sindaco, le posso dire che li ho ringraziati e non mi deve insegnare lei come si fa il mio lavoro perché io li ho ringraziati. Ho ringraziato tutti. Stia calmo, la ringrazio dei fiori, grazie infinite. Si prenda il suo momento”

Rosalba Pippa, questo il suo nome vero, si è così allontanata dal centro del palco. Il Sindaco pare non abbia potuto far altro che concludere il tutto: “Brava. Vorrei ringraziare tutti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano)

Non si sa, attualmente, cosa sia accaduto dopo questo acceso battibecco. Tra i commenti sotto il video molti utenti assicurano che la cantante è stata sempre molto gentile e ha davvero ringraziato tutti. C’è chi è convinto che ora il Sindaco di Gravina debba scusarsi ufficialmente.