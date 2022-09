Sicuri che Arisa, al secolo Rosalba Pippa, sia single? La prof di Amici di Maria De Filippi, da settimane, va dicendo che ha il cuore libero e che la relazione avuta con Vito Coppola è giunta al capolinea. Insomma, per farla breve ha assicurato che al momento non c’è nessuno al suo fianco. Il magazine Oggi, però, ha scodellato nell’ultimo numero in edicola una storia assai differente, scrivendo che in realtà la cantante avrebbe il cuore occupato nonostante ufficialmente sostenga il contrario. E chi sarebbe l’uomo del mistero che sta frequentando? Secondo il giornalista esperto di gossip Alberto Dandolo, Arisa non si è mai lasciata con Vito Coppola. Sarebbe proprio lui la persona alla quale Rosalba è ancora oggi “profondamente legata”.

Dandolo ha spiegato che chi conosce bene Arisa lo ha informato del fatto che la cantante e Coppola non si sono mai lasciati e che tuttora si frequentano. Lei è “innamorata” del danzatore, sentimento che sarebbe ricambiato, ha spiegato il giornalista. Altrimenti detto la love story, sbocciata a Ballando con le Stelle (i due hanno trionfato nella scorsa edizione del talent show di Rai Uno) non si sarebbe mai conclusa e la scelta della musicista di dichiararsi single altro non sarebbe che una mossa mediatica. Mossa di cui sfuggono le motivazioni. D’altra parte tutta la relazione è apparsa sfuggente fin da subito.

Vito Coppola e Arisa, al di là del rapporto ‘particolare’

Sia Arisa sia Coppola mai hanno detto di essere fidanzati, confidando in svariate interviste televisive e sui magazine di avere un rapporto particolare e non categorizzabile con le classiche ‘etichette’ sentimentali. Ne è saltata fuori una ‘soap opera’ nebulosa e intricata, di cui poco si è capito. Stringi stringi, però, legame particolare o meno, si è inteso che i due stavano assieme. E pare, almeno dando fiducia a quanto riportato da Dandolo, che stiano ancora l’uno al fianco dell’altra. Non resta che attendere e vedere quale sviluppo avrà la vicenda: si può tenere nascosto un amore per qualche periodo, non per sempre.