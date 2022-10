La ballerina e moglie di Enzo Paolo Turchi è letteralmente crollata a terra dopo essere inciampata in uno scalino in studio, ecco le immagini

Quella andata in onda questa sera, 6 ottobre, su Canale 5, è stata senza ombra di dubbio una delle puntate più interessanti e ricche di eventi di questa settima edizione del Grande Fratello Vip: è successo letteralmente di tutto! Già, perché mentre i telespettatori dovevano ancora riprendersi dallo shock dello scontro fra Alfonso Signorini e Sara Manfuso, a dare spettacolo è stata Carmen Russo.

La ex gieffina (e ex Isola dei Famosi, anche lei come Valeria Marini ormai è un’abbonata ai reality) si è infatti resa protagonista di una caduta in diretta a dir poco clamorosa. Quando Alfonso Signorini ha chiamato la ballerina all’appello, Carmen Russo si è alzata dalla sua postazione al lato sinistro del conduttore, senza però rendersi conto dello scalino. Ecco dunque che in diretta nazionale la moglie di Enzo Paolo Turchi è crollata a terra con un tonfo sordo, scatenando nel pubblico presente una reazione shockata.

Carmen Russo si è dunque rotolata per terra più volte, per poi riuscire a rialzarsi grazie all’aiuto di Alfonso Signorini, che preoccupato l’ha immediatamente raggiunta e l’ha sollevata. Il pubblico da casa in modo particolare, quando la Russo era a terra, non ha potuto fare a meno di intravedere le mutande della ballerina. Il vestito a fiori che indossava (che ha chiaramente avuto un suo ruolo nella caduta, visto che ci è inciampata sopra) era particolarmente svolazzante e ha quindi lasciato intravedere quando Carmen Russo era a terra più di quanto lei non avrebbe mai voluto. Qui sotto potete recuperare il video dell’accaduto.

La scena, ovviamente, è già diventata virale sui social, oscurando in pochi minuti il litigio epico di pochi minuti prima. Sono stati in tantissimi gli utenti di Twitter che hanno ripreso il video, con commenti esilaranti ed estasiati. La Russo, d’altra parte, è diventata per molti una specie di personaggio virale, protagonista di meme assurdi per le sue espressioni facciali e la sua verve. Non c’è motivo di preoccuparsi, per il resto, per le sue condizioni di salute. Carmen Russo si è rialzata sorridente e tranquilla, come se nulla fosse accaduto.