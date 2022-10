Continua a far discutere il caso Marco Bellavia alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Tanti, tantissimi, i telespettatori rimasti indignati dalla vicenda, tanto che a parere di molti la squalifica di Ginevra Lamborghini e l’eliminazione di Giovanni Ciacci non sono bastati. A snocciolare nuovi dettagli sulla faccenda è ora Elena Travaglia, l’ex compagna dell’ex conduttore di Bim Bum Bam, che l’ha reso padre di Filippo.

Dopo averlo difeso sui social network Elena ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Di Più, svelando alcuni retroscena legati al GF Vip ma pure alla sua storia d’amore con Marco Bellavia. La Travaglia ha assicurato di non aver mai saputo nulla dei problemi di salute mentale dell’ormai ex gieffino.

“A parlarmi per la prima volta di questo tipo di problema è stata la redazione del Grande Fratello Vip. Prima di entrare nella Casa, Marco ha fatto gli esami del sangue ed è stato anche visitato per ben due volte da una psicologa che lavora per Canale 5. La prima volta al telefono e la seconda a Roma, di persona. Hanno parlato tre ore. A quel punto è stato ritenuto idoneo senza problemi”