Non si è ancora esaurito l’argomento Marco Bellavia al Grande Fratello Vip: stasera lui sarà in puntata. Era prevedibile un suo ritorno in studio, almeno in studio, dopo tutto ciò che è successo. Forse in pochi però avrebbero scommesso sarebbe avvenuto così presto. Lunedì sera Alfonso Signorini ha affrontato la questione con gli applausi del pubblico, ma senza l’intervento di Marco. Era inevitabile che i concorrenti venissero messi dinanzi alle loro responsabilità e così è stato. A pagare sono stati in pochi, avrebbero dovuto farlo più di due persone ma c’è sempre il pubblico che aspetta al televoto i concorrenti che l’hanno passata liscia.

Intanto dopo la pesante e cattiva puntata di lunedì, stasera si parlerà ancora di Marco Bellavia al GF Vip. L’annuncio è arrivato da Federica Panicucci durante la puntata di oggi di Mattino 5. La conduttrice ha parlato con i suoi ospiti anche di Grande Fratello Vip ed evidentemente è stata incaricata di lanciare questo scoop. E non è uno scoop da poco, visto che l’argomento è ancora molto molto caldo e il pubblico non ha ancora voltato pagina del tutto.

Sono insomma delle anticipazioni del GF Vip 7 per stasera quelle date dalla Panicucci. La padrona di casa di Mattino 5, in coppia col non migliore amico Vecchi, ha spiazzato il pubblico annunciando il ritorno di Marco Bellavia al GF Vip. Queste le sue parole: “Ho un grande scoop da dirvi. Stasera Marco Bellavia parlerà al GF Vip, ci saranno rivelazioni clamorose”. Non ha aggiunto altro per cui non si sa se sarà Marco a fare queste rivelazioni oppure Signorini su Marco.

Non è chiarissimo se sarà in studio oppure in collegamento da casa, però il fatto che sia possibile averlo nel reality show ha rincuorato il pubblico. Qualcuno pensava infatti che Marco stesse peggio rispetto alla realtà una volta uscito dalla Casa. Anche perché prima di ammettere in confessionale di essere stanco e di voler tornare a casa a riposarsi si sono viste scene che difficilmente i fan riusciranno a dimenticare. Ciò che conta adesso è assistere al ritorno di Marco Bellavia al GF Vip 7. Solo stasera però il pubblico scoprirà la verità su queste rivelazioni clamorose…