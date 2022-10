Gelo a Verissimo, Panicucci e Vecchi: “Liti? Noi non siamo amici”

Il rapporto tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi è stato per lungo tempo sotto la lente di ingrandimento. Sono passati ormai anni da quel fuorionda scovato da Striscia la Notizia in cui la Panicucci insultava il collega. La coppia di conduttori di Mattino 5 è rimasta invariata nonostante l’incidente, le cose pare vadano meglio ma non si può parlare di amicizia. Lo hanno ammesso loro due nello studio di Verissimo, rispondendo a una domanda di Silvia Toffanin.

La padrona di casa di Verissimo ha ospitato i due conduttori per celebrare il successo di Mattino 5 ma non sono mancate domande sul privato. Per esempio ha parlato della famiglia di Vecchi e ha indagato sul futuro e possibile matrimonio della Panicucci. Poi è calato il gelo, leggero almeno, quando Silvia era curiosa di sapere se Francesco Vecchi e Federica Panicucci litigano o sono migliori amici. Lo ha chiesto in modo diretto, schietto e senza giri di parole.

Vecchi ha subito frenato: “No, migliori amici no”. Federica gli ha fatto eco: “No, non lo siamo. Però c’è un quieto vivere”. E proprio la Panicucci ha portato avanti il discorso anche nel tentativo di deviare la conversazione, forse. Ha spiegato che si vedono solo prima e dopo la diretta, perché poi ognuno nel programma ha il proprio spazio. Ha tenuto a precisare anche che ognuno di loro ha la propria squadra con cui lavora ai servizi. Insomma, i contatti sembrerebbero essere pochi e del tutto professionali. Vanno d’accordo, è chiaro, ma non hanno minimamente accennato a un rapporto di amicizia tra loro.

Panicucci e Vecchi, quella volta che lei lo insultò fuori onda

Era il 2018 quando Striscia la Notizia mandò un fuori onda in cui Federica Panicucci insultava il collega Vecchi. Era irritata perché lui stava tardando nel cederle la linea. “È veramente un figlio di buona donna, un cre..no. Quando a settembre sarai a casa poi ti dispiacerà un po’ di più, vedrai”, questa è solo una parte del brutto attacco a Vecchi a Mattino 5. Inutile dire che se ne parlò per giorni e che Federica non aveva neanche provato a negare. Non aveva potuto fare altro che scusarsi in diretta col collega e anche con il pubblico. In quel periodo la tensione era evidente, ma proprio Vecchi aveva parlato di passi avanti nel rapporto.