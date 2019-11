I conduttori di Mattino 5: il rapporto oggi tra Federica Panicucci e Francesco Vecchi

Ad un anno dal fuori onda di Federica Panicucci a Mattino 5 Francesco Vecchi ha svelato come è cambiato il rapporto con la bionda collega. Il giornalista ha ammesso a Turchesando, il programma radiofonico di Turchese Baracchi in onda su Radio Italia Anni 60, che oggi c’è molta armonia e serenità dietro le quinte del programma di Canale 5. Francesco e Federica, a detta di Vecchi, sono riusciti a trovare un equilibrio che permette loro di lavorare con serietà e professionalità. Certo, non sono diventati grandi amici e non si frequentano fuori dagli studi televisivi ma per il presentatore è fondamentale aver trovato un’armonia con la Panicucci, che conduce il format dal 2009.

Le ultime dichiarazioni di Francesco Vecchi sulla Panicucci

“Federica Panicucci? Tra di noi c’è un rapporto che è cresciuto nel tempo. Ci sono stati dei momenti di tensione che conoscono tutti ma oggi va tutto bene. Abbiamo imparato a stimarci e rispettarci come professionisti e il fatto che il programma vada bene ha sicuramente aiutato”, ha spiegato Francesco Vecchi nell’intervista radiofonica con Turchese Baracchi. “Poi se non si esce fuori a cena insieme non è un problema…”, ha aggiunto il giornalista. Dunque, Vecchi e la Panicucci sono sostanzialmente bravi colleghi ma non amici fuori da Mattino 5. Già un grosso passo in avanti dopo lo scandalo scoppiato per il fuori onda trasmesso da Striscia la notizia…

Federica Panicucci e Francesco Vecchi colleghi ormai da tempo

Federica Panicucci e Francesco Vecchi conducono in coppia Mattino 5 dal 2016. Una trasmissione che piace molto al pubblico e che quotidianamente viene seguita da quasi un milione di telespettatori, con uno share che oscilla tra il 14 e il 15%.