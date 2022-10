La quinta puntata del Grande Fratello Vip 7 è iniziata con il caso di Marco Bellavia, come già era stato annunciato. Alfonso Signorini ha deciso subito di parlare dell’argomento che ha provocato indignazione in Italia. Il suo è diventato un caso commentato da milioni di persone, tra cui ex concorrenti dello stesso reality e altri personaggi della tv. Il conduttore ha ripercorso l’esperienza di Marco nella Casa di Cinecittà, mandando in onda varie clip che mostrano i momenti peggiori. Alcuni dei suoi compagni d’avventura non gli hanno teso la mano d’aiuto di cui lui aveva bisogno.

Aveva chiesto aiuto per andare avanti con il suo percorso. Ma da parte di vari gieffini sono arrivati commenti ostili, che hanno lasciato tutti di sasso sul web. Al centro della scena è finito Giovanni Ciacci, il quale sta ricevendo non pochi commenti negativi. Tutto questa brutta vicenda ha portato alla squalifica di Ginevra Lamborghini al GF Vip 7. “Merita di essere bullizzato”, questa la frase infelice che la sorella di Elettra ha riservato a Bellavia e che ha portato alla sua eliminazione definitiva dal gioco.

Ginevra non ha trattenuto le lacrime e si è lasciata andare a uno sfogo. La puntata è andata avanti con altri commenti sulla questione, con Gegia che ha nuovamente indignato il pubblico. “Dovevamo tenercelo qua con tutte le ca…te che diceva”, ha affermato seduta sul divano, pensando forse di non essere ascoltata. La romanzina è arrivata anche per lei. Ma secondo i telespettatori nessuno dei gieffini che hanno trattato la situazione di Bellavia con ostilità sembra voler chiedere davvero scusa.

Un dettaglio è stato notato da pubblico e conduttore: i Vipponi più giovani hanno dimostrato di essere più comprensivi. Stiamo parlando in particolare di Antonella Fiordelisi, Luca Salatino e George Ciupilan. Prima di passare al secondo provvedimento disciplinare contro i gieffini, Alfonso ha preferito parlare con Pamela Prati. Marco aveva dimostrato il suo forte interesse nei confronti della showgirl, che oggi si chiede: se avesse parlato di più con lui l’avrebbe aiutato? Il momento ha commosso Sonia Bruganelli, che in studio si è spesso asciugata le lacrime durante la quinta puntata.

A questo punto, è arrivato il momento della seconda punizione. Giovanni Ciacci, Elenoire Ferruzzi, Gegia e Patrizia Rossetti hanno raggiunto la stanza a led su invito di Signorini. Qui hanno scoperto di essere appena finiti al televoto flash: il pubblico ha dovuto scegliere a chi dare una seconda possibilità.

Giovanni Ciacci è stato eliminato con il 3% dei voti: Patrizia 80%, Elenoire 13%, Gegia 4%. Un risultato per nulla inaspettato.

Alfonso Signorini ha, subito dopo, tentato di riportare il sorriso in studio e nella Casa. Ha così mandato in onda una clip speciale su Luca Salatino, che con i suoi modi di fare ogni giorno porta divertimento nelle case degli italiani. Infatti, si tratta di uno dei Vipponi più amati in questo momento della settima edizione.

Edoardo Donnamaria è davvero interessato ad Antonella Fiordelisi? Questa la domanda che ha posto Signorini per capire meglio cosa sta accadendo tra loro. Pare che il gieffino nutra effettivamente un interesse, ma Antonella stasera ha ammesso di non approvare alcuni suoi comportamenti e di essere una persona molto gelosa. A questo punto, preferirebbe stare sola.

La serata è andata avanti con Sofia Giaele e il suo matrimonio. Sono arrivati ancora commenti negativi sul suo concetto di amore libero, da parte di alcuni suoi compagni d’avventura.

Giovanni Ciacci, eliminato al televoto flash, è approdato in studio. Qui ha spiegato il motivo per cui si è scagliato contro Marco Bellavia dopo la nomination ricevuta. Dopo di che, ha ribadito di non aver compreso la situazione.

“Io non me ne sono accorto. Io l’ho vissuta male per via della nomination che mi ha fatto e gli ho risposto in una certa maniera. Te lo dico con il cuore in mano, pensavo che lo aveste messo voi come disturbatore, te lo dico sinceramente. Quando ho capito che piangeva per la gioia, lì mi sono preoccupato e mi sono chiesto ‘che sta succedendo?’. Il vero problema è successo in una notte. Mi dispiace tantissimo, chiedo scusa. Avrei voluto parlare a lungo di tante cose. Ero in nomination con lui, doveva andare così. Quello di cui dovevo parlato, spero di averlo detto bene. Alfonso non te ne accorgi. Pensavo ridesse a un certo punto. Io ho capito che lui la nomination l’aveva fatta in questo senso: ‘Ti nomino, tanto sei malato e quindi nessuno ti nominerà mai'”

Successivamente, il padrone di casa ha dato ad Antonino Spinalbese di dire la sua sulla squalifica di Ginevra. Dallo studio, la giovane Lamborghini ha rassicurato il gieffino con cui aveva legato particolarmente in Casa. “Ho trovato il mio primo amico lì dentro. Era qualcosa di bello, una bella e serena amicizia”, ha dichiarato Ginevra.

Verso la fine della puntata, Charlie Gnocchi si è ribellato. Il conduttore radiofonico è convinto che il Grande Fratello sia stato molto duro con loro, sebbene lui non sia stato direttamente colpito dai provvedimenti. A detta sua e come lo stesso Alfonso ha chiarito a inizio serata, le responsabilità per ciò che è accaduto con Marco Bellavia sono anche del programma. Alfonso ha ammesso che effettivamente ci sono stati degli errori, ma è comunque certo che il comportamento di alcuni gieffini sia stato grave.

Intanto, Sara Manfuso è stata chiamata in confessionale per via di una sua recente richiesta: vorrebbe lasciare la Casa. La questione l’ha colpita parecchio e in lei è nato un certo malumore. Ad alimentare il suo fastidio sono stati gli attacchi di Sonia Bruganelli in diretta. Signorini ha consigliato a Sara di pensarci bene prima di prendere una decisione così affrettata.

In realtà, la Manfuso pare aver cambiato subito idea, desiderosa di ricevere una sorpresa dal marito al più presto.