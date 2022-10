“Tu hai fatto la cosa più grave in assoluto”: è con queste parole di Alfonso Signorini che Ginevra Lamborghini è stata malamente cacciata dalla casa del Grande Fratello Vip, dopo le pesanti dichiarazioni su Marco Bellavia, vittima di una brutta crisi psicologica che l’ha colpito nei giorni scorsi all’interno della casa.

Le immagini hanno fatto il giro del web e ormai le hanno viste tutti. Stesa a terra, con Antonino Spinalbese al suo fianco, Ginevra si era permessa di dire “Lui si merita di essere bullizzato” parlando del fatto che Bellavia, in un momento particolarmente difficile, aveva in qualche modo invaso il suo spazio vitale, sfiorando il corpo della ragazza inavvertitamente e in modo per lei fastidioso.

Marco Bellavia aveva abbandonato la casa nelle scorse ore, dopo aver sofferto di forti problemi psicologici che gli avevano reso impossibile la permanenza nel reality. Il problema, ovviamente, non è stato il momento di debolezza di Bellavia, quanto piuttosto la reazione dei suoi inquilini, particolarmente aggressiva. Gegia, Charlie Gnocchi, Wilma Goich, Giovanni Ciacci e la stessa Ginevra Lamborghini (ma anche altri concorrenti) avevano manifestato verso l’ex conduttore di Bim Bum Bam un astio fuori controllo, comportandosi da vero e proprio branco contro di lui. Bellavia è così stato isolato dal gruppo, nominato in massa e in qualche modo, dunque, spinto ad uscire forzatamente.

La puntata nel corso della quale Ginevra è stata mandata via si è quindi aperta con un Alfonso Signorini con lo sguardo torvo, pronto a mostrare ai concorrenti un lungo rvm con tutte le nefandezze accadute nei giorni precedenti. Un video molto toccante (e molto ben montato, va detto) nei confronti del quale, tuttavia, Ginevra non si è scomposta più di tanto.

La sorella di Elettra Lamborghini ha seguito la clip senza battere ciglio, un atteggiamento molto diverso rispetto a quello dimostrato subito dopo la squalifica.

La reazione di Ginevra Lamborghini alla squalifica dal GF Vip 7

Ginevra è stata la prima ad essere stata chiamata in confessionale da Signorini. Il conduttore l’ha messa di fronte alla gravità delle sue frasi per poi annunciarle l’unica decisione possibile. C’era infatti solo una possibilità: mandarla via!

La cantante, a questo punto, ha avuto una crisi. Ginevra è scoppiata in un pianto senza lacrime ancor più sospetto se messo in prospettiva con le immagini viste in precedenza. Una brutta figura per Ginevra, concorrente di cui difficilmente si sentirà la mancanza.

Un’entrata in studio surreale

Poco dopo la squalifica, Ginevra è entrata in studio con le fattezze di un ectoplasma. La ragazza ha iniziato a singhiozzare fin da prima che il ledwall si aprisse ed è entrata con i capelli arruffati e il mascara che le colava sulle guance. A fatica, Ginevra ha risposto alle domande di Signorini, che ha persino cercato di coinvolgere Orietta Berti per consolarla. Una pessima scelta, visto che la Berti ha tirato fuori completamente a caso la vicenda del suicidio di Luigi Tenco a Sanremo 1967!

La reazione della moglie di Bellavia

Durissima la reazione della moglie di Marco Bellavia, Elena Travaglia, che su Instagram Stories ha pubblicato le immagini del momento in cui Ginevra è dovuta uscire. Prima, fiera, la Travaglia si è limitata a commentare con un acido “Ciao, ciao”. Successivamente ha aggiunto, furibonda “Ma la consolano pure?”. Evidentemente, Ginevra per lei non si merita nulla, nemmeno un po’ di comprensione.