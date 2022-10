Ieri il Codacons ha chiesto provvedimenti per Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle 2022. In realtà ha chiesto la sospensione del giudice oppure del compagno Lorenzo Biagiarelli, che scenderà in pista come concorrente. Il motivo è un presunto conflitto di interessi, motivato ulteriormente dal Codacons tirando in ballo Mietta e parlando di una, sempre presunta, mancata oggettività di Selvaggia come giudice di Ballando. Milly Carlucci non ci pensa minimamente a rinunciare a questa combo, da tempo si è espressa sulla presenza di entrambi nel cast ed è certa che la Lucarelli non risparmierà nulla al compagno.

Non potendo contare su Milly, viste le sue dichiarazioni, il Codacons ha fatto appello direttamente alla Rai chiedendo provvedimenti. Il tutto a un giorno prima dell’inizio della nuova edizione, che comincerà proprio stasera. La replica di Selvaggia Lucarelli al Codacons non è tardata ad arrivare. Ieri sera ha postato tra le sue stories lo screenshot delle dichiarazioni dell’associazione, limitandosi a farsi una risata. Stamattina però ha aggiunto altro. “Ogni anno pur di esistere se ne inventano una, poracci(o)”, queste le parole di Selvaggia stamattina in merito alla richiesta del Codacons. Le ha scritte ricordando di quando l’associazione voleva denunciarla proprio per il caso Mietta.

C’è un motivo dietro le richieste del Codacons contro Selvaggia Lucarelli e potrebbero avere a che fare con Fedez. Da tempi immemori il Codacons ha cominciato una battaglia contro Fedez a suon di attacchi ed esposti, la vicenda è ben nota. A un certo punto per qualcuno risultava essere una vera e propria ossessione, tant’è che Fedez passò alla contro denuncia e il presidente è stato accusato di diffamazione.

Selvaggia difese Fedez dal Codacons, parlando di denunce pretestuose. Riprendendo proprio un articolo di GossipeTv in cui se ne parlava, oggi Selvaggia si è fatta un’idea del perché ora l’associazione consumatori abbia cominciato ad puntare il dito contro di lei:

“Per la cronaca, il presidente del Codacons me l’ha giurata perché due anni fa ho difeso pubblicamente Fedez per le querele pretestuose dell’associazione contro di lui. Quindi, per non smentirsi, il presidente ha iniziato anche con me”

Una difesa arrivata nonostante tra Selvaggia e Fedez non scorra buon sangue. E forse proprio per questo ha avuto una valenza maggiore, irritando ancor di più il Codacons. In ogni caso, Ballando con le Stelle 2022 prenderà il via stasera: Selvaggia sarà seduta al bancone dei giudici, Lorenzo sarà presente tra i concorrenti.