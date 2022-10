A Tale e Quale Show Francesco Paolantoni regala sempre risate, anche involontariamente. Nel corso della seconda puntata del varietà – in onda su Rai Uno venerdì 7 ottobre – l’artista napoletano è rimasto vittima di una brutta caduta che ha prontamente scatenato l’ilarità in studio e a casa. Il comico e attore ha indossato i panni di Rupaul e per l’occasione ha dovuto indossare un outfit decisamente vistoso e stravagante: parrucca bionda, lungo abito verde e tacchi vertiginosi.

Proprio le calzature hanno tradito Francesco Paolantoni che mentre stava tornando al suo posto insieme all’amico e collega Gabriele Cirilli è caduto nello studio di Tale e Quale Show. Subito è stato soccorso dall’altro concorrente ma pure da Carlo Conti. Paolantoni è rimasto praticamente in mutande e a fatica è riuscito a raggiungere la seduta. Intanto Cirilli, per agevolarlo nei passi, ha alzato ancora di più l’abito smeraldo lasciando intravedere i boxer color carne che Francesco ha sfoggiato per l’esibizione.

L’operatore video ha continuato a riprendere il tutto con una certa insistenza ma ad un certo punto Carlo Conti è intervenuto coprendo con le mani la telecamera. Il conduttore ha preferito optare per la censura per non mostrare ulteriori dettagli della vicenda. Il video della caduta di Francesco Paolantoni ha subito fatto il giro del web, come potete vedere più in basso.

Tra l’altro la trasformazione di Francesco Paolantoni per Tale e Quale Show è stata paragonata da molti al look scelto da Elenoire Ferruzzi per l’ultima puntata del Grande Fratello Vip.

Il ritorno di Francesco Paolantoni

Per Francesco Paolantoni è la seconda volta a Tale e Quale Show. Aveva già partecipato al programma di Rai Uno nel 2020, regalando performance divertenti e uniche. Per la sua vivacità e simpatia travolgente Carlo Conti l’ha richiamato quest’anno in qualità di ripetente e in coppia con Gabriele Cirilli, anche lui ex partecipante del varietà.

Di recente Paolantoni è stato protagonista su Rai Due con Nudi per la vita condotto da Mara Maionchi e Marcello Sacchetta. È inoltre ospite fisso di Stasera tutto è possibile dell’amico Stefano De Martino.