Nudi per la vita: Francesco Paolantoni parla del suo dramma

Francesco Paolantoni è stato uno dei grandi protagonisti della prima puntata di Nudi per la vita, il nuovo programma di Rai Due condotto da Mara Maionchi con la collaborazione di Marcello Sacchetta. Il format è un docu-reality che è nato con una mission molto seria e importante: sensibilizzare il pubblico alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata. La trasmissione, in maniera provocatoria, vuole esortare il pubblico a non aver paura di ‘esporre’ il proprio corpo a screening medici che possono salvare la vita.

Nudi per la vita racconta la storia della messa in scena di una performance di ballo alla “Full Monty” per gli uomini e una divertente coreografia per le donne (ispirata al grande teatro di rivista, in una sorta di stile “Moulin Rouge”). Oltre a Francesco Paolantoni nel cast ci sono anche: Memo Remigi; Gabriele Cirilli; Gianluca Gazzoli; Gilles Rocca; Antonio Catalani. Corinne Clery; Alessandra Mussolini; Brenda Lodigiani; Elisabetta Gregoraci; Maddalena Corvaglia; Valeria Graci.

L’attore e comico napoletano ha subito catturato l’attenzione dei telespettatori con il suo fare vivace e divertente, sempre sopra le righe. Le sue battute inedite e spontanee sono piaciute al pubblico, che ha apprezzato la prima puntata trasmessa lunedì 12 settembre. Tra una risata e una prova c’è stato però tempo pure di raccontare qualcosa di più della propria vita e Paolantoni ha voluto confidare il dramma che ha condizionato la sua vita.

La vita privata di Francesco Paolantoni

Francesco, che oggi ha 66 anni, ha confessato a Marcello Sacchetta che è nato quando suo padre aveva 62 anni. Per tutta l’infanzia e adolescenza ha avuto dunque paura di perdere il genitore. Perdita con la quale ha dovuto fare i conti quando aveva venti anni. Due anni dopo è morta la madre e l’artista si è trovato completamente solo. “Mia sorella era andata via con le sue figlie, io sono rimasto a casa da solo. Tra i 20 e i 22 anni la mia vita è stata stravolta, ha avuto uno scossone non indifferente”, ha ammesso il partecipante di Nudi per la vita.

“All’epoca il lavoro non ingranava ancora, ho vissuto un lungo periodo senza luce, gas, acqua perché non avevo i soldi per pagare le bollette. Non mi vergogno di dirlo. Mi ha salvato l’ironia, che ho sempre avuto”, ha aggiunto Francesco Paolantoni in tv, specificando che grazie a quel dolore così intenso e profondo ha imparato a stare bene con se stesso e ad affrontare le successive difficoltà della vita.