Anticipazioni Gf Vip 2018 stasera 8 ottobre: eliminato e abbandoni

Anticipazioni Grande Fratello Vip 2018: la terza puntata di stasera 8 ottobre

Grande puntata stasera al Grande Fratello Vip 2018: le anticipazioni prevedono addirittura un abbandono! Non dovrebbero esserci sorprese sull’eliminato: i sondaggi sul Web parlano chiaro a tal proposito. In più abbiamo dato un’occhiata anche a ciò che si dice su Twitter, molto attivo nel commentare il live del Gf Vip, e non ci sono dubbi. In nomination ci sono Ivan Cattaneo, Jane Alexander, Valerio Merola e Elia Fongaro. Partendo dal presupposto che Elia e Jane siano tra i preferiti del pubblico al momento e che sicuramente non sono in pericolo eliminazione, al televoto se la sono giocata Ivan e Valerio. E allora chi sarà eliminato nella terza puntata del Grande Fratello Vip?

Anticipazioni terza puntata Gf Vip 2018: l’eliminato di stasera

Sarà Valerio Merola l’eliminato stasera molto probabilmente. I sondaggi lo vedono in vantaggio per l’uscita con una percentuale molto alta, ma naturalmente non essendo ancora chiuso il televoto nessuna anticipazione sull’eliminato può essere data per certa. Ma passiamo oltre perché potrebbe concretizzarsi un abbandono. Maurizio Battista negli ultimi giorni ha manifestato un certo malessere e ieri ha confidato a Enrico Silvestrin di voler lasciare il Gf Vip. Lo ha ribadito anche alla Marchesa, che è stata protagonista di un diverbio qualche giorno fa. Scopriremo la decisione del comico nella puntata di stasera 8 ottobre. Ripercorreremo anche la settimana di Lory Del Santo, che sta meglio a detta di chi la conosce bene. Così come pensiamo verrà dato spazio a Francesco e Giulia, sempre più vicini. Non dimentichiamo però che l’ex tronista ha parlato anche di Cecilia e di Teresanna quindi chissà che non arrivino sorprese tipo il ritorno di Cecilia nella Casa!

Gf Vip, anticipazioni stasera 8 ottobre 2018

Oltre all’eliminato e al possibile abbandono di Maurizio Battista, cosa succederà stasera nella terza puntata del Grande Fratello Vip? Gli autori potrebbero voler approfondire la toccante storia di Elia Fongaro venuta fuori negli ultimi giorni. E poi le nomination! Chi saranno i nominati della terza puntata del Gf Vip? Battista, Marchesa e Giorgi potrebbero ricevere diversi voti, sempre se il primo non lasci spontaneamente il gioco…