Lory Del Santo sta meglio al Grande Fratello Vip: le parole del fidanzato Marco Cucolo

Lory Del Santo ha deciso di combattere il proprio dolore per la morte del figlio Loren al Grande Fratello Vip e ora sta meglio. A notarlo il fidanzato Marco Cucolo, la persona che è stata più vicina alla soubrette dopo la tragedia. Lo stesso Marco è parecchio provato dalla situazione, ma è contento di vedere Lory in condizioni migliori. Come raccontato dallo stesso Cucolo a Domenica Live, la Del Santo non è uscita di casa per un mese e lui la seguiva dappertutto, anche in bagno. La star del Drive In non mangiava più – è dimagrita ben 15 chili – e continuava a fissare un punto nel vuoto. “Lory ha la morte nel cuore”, ha confidato Marco a Barbara d’Urso. Ma Cucolo ha appoggiato la scelta della compagna di partecipare al reality show di Ilary Blasi. “La sto seguendo giorno e notte e vedo che fa cose che dopo la morte di Loren non faceva più”, ha assicurato il ragazzo.

L’intervista di Marco Cucolo a Domenica Live

Nell’intervista a Domenica Live Marco Cucolo ha parlato del suicidio di Loren e non è riuscito a trattenere le lacrime. “La morte di Loren ci ha travolti. Lory è dimagrita di 15 chili, non mangiava più. Guardava un punto fisso nel vuoto, io non l’ho mai lasciata sola. L’accompagnavo anche al bagno”, ha detto Marco. “Lory è distrutta nel cuore, Loren era il figlio più piccolo, ha sempre avuto un’attenzione speciale nei suoi confronti”, ha puntualizzato il fidanzato della Del Santo. Che ha poi precisato a proposito della morte di Loren: “L’anedonia è un sintomo, non una malattia. Un sintomo, un disturbo, che si confondeva con il suo carattere. Era diverso da tutti gli altri, era una persona molto colta”.

Marco Cucolo sta soffrendo per la morte di Loren

“Sto vivendo questo dolore da solo, lontano dalla mia famiglia. Anche se i miei parenti mi hanno offerto il loro aiuto. La notte faccio fatica a dormire, ero davvero legato a Loren”, ha ammesso Marco Cucolo, che ha sempre avuto un ottimo rapporto con Loren ma pure con Devin, l’altro figlio di Lory Del Santo.